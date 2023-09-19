«موقف الشناوي عمري ماهنساه».. سيف زاهر يحسم الجدل حول نشوب أزمة بين إمام عاشور وقائد الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

حسم الإعلامي سيف زاهر الجدل حول نشوب أزمة بين محمد الشناوي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وإمام عاشور، لاعب خط وسط الفريق الأحمر، عقب مباراة اتحاد العاصمة، في بطولة السوبر الأفريقي.

وزعمت تقارير صحفية نشوب مشادة بين محمد الشناوي وإمام عاشور، في غرفة خلع الملابس عقب مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، في بطولة السوبر الأفريقي.

وخلال تقديم برنامجه "ملعب أون تايم" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس" مساء الإثنين، قال "زاهر": "محمد الشناوي، دائمًا قليل الاحتفال بعد فوز الأهلي بالبطولات وهذه سمات البطل، وطبيعته في المباريات الكبيرة يزعق للاعبين داخل غرفة خلع الملابس لتحفيزهم للظهور بمستوى جيد بصفته قائد الفريق".

وأضاف الإعلامي: "في مباراة اتحاد العاصمة بالتحديد، الشناوي، دخل الأوضة ولسة وهيزعق مع اللعيبة، مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي قالهم «مش عاوز أسمع كلام، نتكلم في الفندق»، ولم يتحدث أي لاعب عقب المباراة، وكان الفريق في حالة هدوء تام".

وواصل: "في الفندق، بعض اللاعبين رفضوا النزول لتناول وجبة العشاء، إلا أن كولر وأخصائي التغذية أصروا على نزول جميع اللاعبين، للحفاظ على النظام الغذائي، كل اللاعبين كانوا متواجدين وإمام عاشور، كان يجلس بمفرده وينظر إلى بعض الرسائل التي أرسلها له أصدقائه، والتي ينتقده فيها بعض خسارة بطولة السوبر الأفريقي".

وتابع مقدم برنامج "ملعب أون تايم": "محمد الشناوي، وكهربا، ذهب إلى إمام عاشور، وقالوله (في الخسارة اقفل الصفحة ولا تنظر للانتقادات دي ضربة البداية والمشوار لسة طويل والأهم من المكسب أنك تطلع من الخسارة)"، متابعاً: "الشناوي هو الذي حكى لنا هذا الكلام وهذا ما حدث عقب المباراة".

واختتم سيف زاهر قائلاً: "أنا تواصلت مع إمام عاشور، شخصيًا وقالي (موقف الشناوي في اللقطة دي عمري ما هنساه)".