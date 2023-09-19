شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم 19 سبتمبر 2023.. والقنوات الناقلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشهد اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 عدداً من المباريات حول العالم، أبرزها مباريات مانشستر سيتي ضد النجم الأحمر، وميلان ضد نيوكاسل، وباريس سان جيرمان ضد بوروسيا دورتموند ولاتسيو ضد أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

مواعيد مباريات اليوم بتوقيت الإمارات

دوري أبطال أوروبا

ميلان ضد نيوكاسل – 8:45 مساءً – قناة beIN Sports 2

يانج بويز ضد لايبزيج – 8:45 مساءً – قناة beIN Sports Xtra 1

مانشستر سيتي ضد النجم الأحمر – 11:00 مساءً – قناة beIN Sports 3

باريس سان جيرمان ضد بوروسيا دورتموند – 11:00 مساءً – قناة beIN Sports 1

برشلونة ضد أنتويرب – 11:00 مساءً – قناة beIN Sports 4

لاتسيو ضد أتليتكو مدريد – 11:00 مساءً – قناة beIN Sports 5

فينورد ضد سيلتك – 11:00 مساءً – قناة beIN Sports 6

شاختار ضد بورتو – 11:00 مساءً – قناة beIN Sports Xtra 2

دوري أبطال آسيا

باختاكور ضد العين – 6:00 مساءً – قناة beIN Sports AFC

الاستقلال ضد الدحيل – 8:00 مساءً – قناة beIN Sports AFC 1

أهال ضد الفيحاء – 8:00 مساءً – قناة beIN Sports AFC 2

بيرسيبوليس ضد النصر - 10:00 مساءً – قناة beIN Sports AFC

دوري النيل المصري

زد ضد الإسماعيلي – 5:00 مساءً – قناة ON Time Sports 1

الأهلي ضد المصري – 8:00 مساءً – قناة ON Time Sports 1