الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أبطال آسيا
باختاكور - العين 18:00
أهال - الفيحاء 20:00
استقلال دوشنبه - الدحيل 20:00
برسيبوليس - النصر 22:00
ميلان - نيوكاسل 20:45
مانشستر سيتي - سرفينا زفيزدا 23:00
برشلونة - رويال أنتويرب 23:00
باريس سان جيرمان - بوروسيا دورتموند 23:00
زد إف سي - الإسماعيلي 17:00
الأهلي - المصري 20:00
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