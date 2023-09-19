اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أبطال آسيا

باختاكور - العين 18:00

أهال - الفيحاء 20:00

استقلال دوشنبه - الدحيل 20:00

برسيبوليس - النصر 22:00

ميلان - نيوكاسل 20:45

مانشستر سيتي - سرفينا زفيزدا 23:00

- رويال أنتويرب 23:00

باريس سان جيرمان - بوروسيا دورتموند 23:00

زد إف سي - الإسماعيلي 17:00

الأهلي - المصري 20:00

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