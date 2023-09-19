الامارات | عامر عمر وغابريل نجمان «درجة أولى» في المشهد الثاني لـ «الهواة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فرض لاعب دبا الفجيرة عامر عمر ومحترف العروبة البرازيلي غابريل كوتو نفسيهما نجمان في الجولة الثانية من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بعد أن سجل الأول هدفاً وصنع آخر بمرمى الذيد، فيما أسهم غابريل بشكل مؤثر في تحقيق الفوز بالتسجيل والصناعة أمام مسافي.

وأسفرت الجولة الثانية من المسابقة عن صدارة العربي للترتيب العام برصيد ست نقاط بعد أن حقق فوزه الثاني على التوالي عندما فاز على «غلف إف سي» بهدفين نظيفين، وحقق العروبة فوزه الثاني في البطولة عندما هزم فريق مسافي بهدفين لهدف، وفاز دبا الفجيرة على الذيد برباعية نظيفة في أول مبارياته بالبطولة، بينما تغلب الظفرة على الحمرية بثلاثية نظيفة.

وسجلت الجولة عدداً من المشاهد أبرزها غزارة عدد الأهداف المسجلة في مباراة واحدة خلال مباراة دبا الفجيرة والذيد، بينما لاتزال فرق الذيد والتعاون وغلف يونايتد صائمة عن التهديف بمضي جولتين من البطولة، وتنفرد فرق العربي والتعاون والفجيرة ودبا الفجيرة بنظافة الشباك، بينما يعد مسافي أفضل فريق خاسر بعد أن قدم لاعبوه مستويات فنية مميزة رغم الخسارة أمام العروبة.

من جهته، أكد مدرب دبا الحصن التونسي عثمان النجار أن الموسم الجاري مرشح لأن يكون أقوى المواسم لما يضمه من فرق طموحة ولاعبين مميزين، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «متفائلون بعودة قوية لدبا الحصن في الجولات المقبلة، وسعداء لاستعادة نغمة الانتصارات على حساب غلف يونايتد في مباراة صعبة وتكتيكية، وأعتقد أنه لا يوجد فريق ضعيف في البطولة».

الأفضل في الجولة الثانية

■ أفضل مدرب مواطن: حسن العبدولي (الظفرة) قاد الظفرة لفوز مهم على الحمرية والذي يعد أحد أطراف المنافسة على الصعود.

■ أفضل مدرب أجنبي: مدرب العربي الجزائري فؤاد بومضيل قاد فريقه للانتصار الثاني على التوالي والصدارة.

■ أفضل حارس مرمى: عبدالله يوسف (العروبة) تصدى باستبسال لأربع هجمات خطرة وأنقذ مرماه من هدفين محققين ووضع فريقه بمركز الوصيف.

■ أفضل لاعب مواطن: عامر عمر لاعب دبا الفجيرة سجل هدفاً وصنع آخر وأسهم بصناعة هجمات خطرة على مرمى الذيد في ملعب الفريق المنافس.

■ أفضل لاعب أجنبي: البرازيلي غابريل كوتو (العروبة) أسهم بشكل مؤثر بتحقيق الفوز بعد أن سجل هدفاً وصنع آخر.