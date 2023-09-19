الامارات | العين يواجه باختاكور بالأسلحة الهجومية وانطلاقات الأجنحة والأطراف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض فريق العين مباراته رقم 120 في تاريخ مشاركاته الـ17 بمسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم عندما يحل ضيفاً ثقيلاً على باختاكور الأوزبكي في الساعة السادسة من مساء اليوم على ملعب ميلي في العاصمة طشقند ضمن الجولة الأولى من مرحلة المجموعات، ويدخل الفريق اللقاء بهدف الانتصار لتفادي حمى البدايات وتعزيز موقفه مبكراً في المجموعة معتمداً على أسلحته الهجومية وانطلاقات الأجنحة والأطراف.

وقبل لقاء اليوم فإن أرقام الطرفين متكافئة على مستوى المشاركة في البطولة الآسيوية، إذ خاض «الزعيم» 119 مباراة فاز في 47، وتعادل في 35، وخسر 37، وسجل لاعبوه 177 هدفاً، واستقبلت شباكه 157، وفي المقابل لعب باختاكور 114 مباراة، فاز في 50، وتعادل في 23 وخسر 41، وسجل لاعبوه 159 هدفاً واستقبلت شباكهم 152.

والتقى الطرفان في أربع مواجهات سابقة في البطولة وكانت جميعها في مرحلة المجموعات، وفي الوقت الذي يتفوق فيه أصحاب الأرض في المواجهات التاريخية بالفوز في مباراتين وتعادل وهزيمة، فإن آخر مواجهتين بين الطرفين كانت فيها الأفضلية لـ«الزعيم»، إذ فاز في طشقند 1-صفر وتعادل 1-1 في الإياب في «دار الزين».

ويعتمد «الزعيم» على أسلحة عدة من بينها الهجومية المتمثلة في وجود الهداف التوغولي لابا كودجو إلى جانب انطلاقة الأجنحة التي يقودها الثنائي الروماني عمير اتزيلي والمغربي سفيان رحيمي، كما أن الفريق لديه أطراف دفاعية قادرة على عكس الهجمات في ظل وجود بندر الأحبابي والبرازيلي إيريك جورجنيس.

واختتم فريق العين تحضيراته على ملعب المباراة تحت قيادة مدربه الهولندي ألفريد شرودر الذي أصبح يمتلك معرفة كافية بلاعبي فريقه وقدراتهم الفنية وكيفية توظيفهم في الملعب، ومن المستبعد أن تخرج تشكيلته في لقاء اليوم عن الأسماء المألوفة التي ظل يعتمد عليها في المباريات التي خاضها في دوري أدنوك وكأس الرابطة.

• آخر مواجهتين كانت فيهما الأفضلية للعين بفوزه في طشقند 1-صفر وتعادل 1-1 في الإياب بـ «دار الزين».

توافد جماهيري «عيناوي» إلى طشقند

قال عضو لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، عوض الكتبي إن جماهير الفريق بدأت تتوافد إلى العاصمة طشقند من أجل مساندة الفريق في المباراة، مشيراً إلى أنهم حرصوا على ضوء ذلك على المتابعة مع فريق العمل اللوجستي بالتنسيق مع النادي المضيف ومراقب المباراة الكوري الجنوبي بالاتحاد الآسيوي لإجراء التجهيزات المطلوبة وتوفير الاحتياطات الأمنية اللازمة في الأماكن المخصصة للعيناوية.

وقال الكعبي في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لنادي العين: «حرصنا على حصر عدد الجماهير العيناوية وبحث إمكانية التواصل معهم عبر سفارة الدولة بأوزبكستان لضمان سلاسة دخولهم إلى ملعب المباراة دون أي تحديات».