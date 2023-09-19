الامارات | رياضيون: خفض عدد المقيمين في المراحل السنية أهم ملفات «لجنة المسابقات» الجديدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رياضيون أن ملفات مهمة تنتظر لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم عقب تشكيلها الجديد برئاسة النائب الثاني لرئيس الاتحاد عبيد سالم الشامسي، مشيرين إلى أن ملف خفض عدد اللاعبين المقيمين خصوصاً في مسابقات المراحل السنية والاهتمام أكثر باللاعبين المواطنين في هذه الفئة العمرية يُعد من أهم الملفات التي يجب أن توليها اللجنة اهتماماً أكبر، بجانب أيضاً الاهتمام أكثر بدوري الهواة والعمل على تطويره من الناحية الفنية والتنظيمية وإبرازه إعلامياً، لافتين إلى أنه بالنسبة لمسابقات كأس رئيس الدولة فقد شهدت قفزات كبيرة خلال الفترة الماضية من خلال الاهتمام الكبير الذي حظيت به من قبل اتحاد الكرة ولجنة المسابقات.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم»: «يجب أن تقوم لجنة المسابقات واتحاد الكرة بخفض عدد اللاعبين المقيمين بشكل عاجل في مسابقات المراحل السنية خصوصاً الأعمار من 11 و12 و14، على أن يبدأ استقطاب اللاعبين المقيمين في مسابقات المراحل السنية اعتباراً من سن 18 عاماً».

وتستعد لجنة المسابقات الجديدة لبدء مهامها عقب إعادة تشكيلها من قبل اتحاد الكرة، الذي عقد يوم الخميس الماضي برئاسة الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان.

خبرة كبيرة

ورأى رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء السابق عيسى الذباحي، أن رئيس لجنة المسابقات الجديد في اتحاد الكرة عبيد سالم الشامسي يملك خبرات كبيرة في هذا المجال، مشدداً على أهمية الاهتمام بشكل أكبر بدوري الدرجة الأولى خصوصاً العمل على تطويره بشكل أكبر من الجوانب كافة والقيام بزيارات ميدانية للأندية للتعرف عن قرب إلى مشكلاتها والعمل على حلها فضلاً عن الاهتمام بمسابقات المراحل السنية كونها تُشكل الرافد الحقيقي للمنتخب الأول، وفي حال عدم وجود اهتمام بهذه الفئة فإن المنتخب الأول سيكون في خطر.

واعتبر الذباحي أن خفض عدد اللاعبين الأجانب المسجلين ضمن فئة المقيم في مسابقات المراحل السنية يجب أن يمثل أولوية كبيرة للجنة عقب إعادة تشكيلها الجديد، مطالباً لجنة المسابقات بأن تحذو حذو أندية الشارقة بعد اعتماد مجلس الشارقة الرياضي قراراً بتوجيه أندية الإمارة التي تشارك في البطولات الرياضية بفئات المراحل السنية ومرحلة الشباب التي ينظمها اتحاد كرة القدم ابتداء من الموسم الجاري بإلغاء خانات اللاعبين الأجانب والمقيمين والاعتماد على اللاعبين المواطنين وأبناء المواطنات.

وأضاف عيسى الذباحي: «لا يمكن أن نأتي بلاعبين أجانب من البرازيل وغيرها ونقوم بتسجيلهم ضمن فئة اللاعب المقيمين لاسيما في المراحل السنية، لذلك يجب على لجنة المسابقات في اتحاد الكرة إعادة النظر في آلية استقطاب اللاعبين المقيمين».

اهتمام أكبر

بدوره طالب عضو لجنة المسابقات السابق في اتحاد كرة القدم جمعة العبدولي، لجنة المسابقات الجديدة بألا تبدأ من الصفر وإنما من حيث ما انتهت إليه لجنة المسابقات السابقة، مشدداً على أهمية منح دوري الدرجة الأولى اهتماماً أكثر سواء إعلامياً أو تنظيمياً والعمل على تطويره بشكل أفضل.

وشدّد العبدولي على أهمية أن تقوم لجنة المسابقات واتحاد الكرة بخفض عدد اللاعبين المقيمين في مسابقات المراحل السنية خصوصاً الأعمار من 11 و12 و14، مؤكداً أهمية الاهتمام أكثر بمسابقات المراحل السنية في هذه الفئات، معتبراً أنه يمكن أن يبدأ استقطاب اللاعبين المقيمين اعتباراً من سن 18 عاماً.

وتمنّى جمعة العبدولي التوفيق لاتحاد الكرة الجديد برئاسة الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، وكذلك التوفيق للجنة المسابقات وللمنتخبات الوطنية خلال مشوارها المقبل، مؤكداً أهمية إكمال المشوار الذي بدأه اتحاد الكرة السابق برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي.

تطوّر كبير

بدوره أكد عضو لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم السابق خالد عوض، أنه «على الرغم من أن لجنة المسابقات لها صلاحيات محدودة كونها تقوم برفع التوصيات التي تراها مناسبة إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة للموافقة عليها، إلا أنه بحكم مسؤوليتها على المسابقات التي ينظمها اتحاد الكرة فإنه مطلوب منها الاهتمام أكثر بهذه المسابقات والعمل على تطويرها بشكل أفضل».

وقال إن «مسابقة كأس رئيس الدولة شهدت تطوراً كبيراً خلال الفترات الماضية، كما أن مسابقة دوري الدرجة الأولى تسير بشكل إيجابي، لكنها بحاجة إلى التعديلات بما يصبّ في تطوير المسابقة واللعبة، خصوصاً على صعيد السماح للأندية بمشاركة حارس مرمى أجنبي بما يؤدي إلى تطوير مستوى حراس المرمى واللعبة بشكل عام».

وشدّد خالد عوض على أهمية إعادة النظر في مسألة استقطاب اللاعبين المقيمين، خصوصاً في مسابقات المراحل السنية والعمل على خفض عدد اللاعبين إلى أقصى حد ممكن. وأضاف: «أتمنّى أن يصل صدى قرار مجلس الشارقة الرياضي بإلغاء خانات اللاعبين الأجانب والمقيمين والاعتماد على اللاعبين المواطنين وأبناء المواطنات في مسابقات المراحل السنية إلى لجنة المسابقات في اتحاد الكرة».

• تستعد لجنة المسابقات الجديدة برئاسة عبيد الشامسي لبدء مهامها عقب إعادة تشكيلها من قبل اتحاد كرة القدم.