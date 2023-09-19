الامارات | إعادة تشكيل اللجنة العليا لمونديال الشاطئية برئاسة راشد بن حميد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرّر اتحاد كرة القدم برئاسة الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، إعادة تشكيل اللجنة المنظمة العليا لبطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية «الإمارات 2023» برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية.

وتضم اللجنة كذلك عمر الحاج المهيري عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة «نائباً» وسعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي «نائباً»، واللواء عبدالله الغيثي مساعد القائد العام لشؤون العمليات - رئيس لجنة تأمين الفعاليات بالقيادة العامة لشرطة دبي «عضواً»، وهشام الزرعوني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة «عضواً» ومحمد هزام الظاهري «عضواً ومديراً للبطولة» وعلي حمد «مستشاراً». الجدير بالذكر أن البطولة ستُقام في شهر فبراير من العام المقبل، وهي المرة الثانية التي تستضيفها الإمارات بعد نسخة 2009.