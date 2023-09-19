دوري أبطال آسيا.. الهلال يسقط بفخ التعادل وفوز كبير للاتحاد في غياب بنزيمة

المنامة - ياسر ابراهيم - هز علي البليهي الشباك في الوقت المحتسب بدل الضائع ليحفظ ماء وجه الهلال السعودي بالتعادل 1-1 مع ضيفه المغمور نافباهور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا لكرة القدم بالعاصمة الرياض اليوم الاثنين، وفي الجولة نفسها حقق الاتحاد السعودي فوزا كبيرا 3-صفر على ضيفه أولماليك "إيه جي إم كيه" الأوزبكي، في حين اكتفى السد القطري بالتعادل السلبي مع ضيفه الشارقة الإماراتي.



وسجل توما تاباتادزي هدف الفريق الزائر بتسديدة قوية في الزاوية الضيقة لحارس الهلال محمد العويس بعد 7 دقائق من الاستراحة.



وصمد نافباهور -الذي تبلغ القيمة التسويقية للاعبيه 11.1 مليون دولار- أمام هجوم الهلال بقيادة نيمار وألكسندر ميتروفيتش ومالكوم، وهي التشكيلة التي تصل قيمتها إلى 276.95 مليون دولار، إلى أن تدخل البليهي لإنقاذ فريق المدرب جورجي جيسوس من بداية مخيبة.



وقفز المدافع السعودي أعلى من الجميع ليحول تمريرة ميشيل العرضية بضربة رأس داخل المرمى في الدقيقة 11 من الوقت المحتسب بدل الضائع.



ويتصدر ناساجي الإيراني المجموعة بعد تغلبه 2-صفر على مضيفه مومباي سيتي الهندي في وقت سابق اليوم.



وكان الفريق الزائر صاحب أول تهديد بعدما حاول أوستون أورونوف تسديد الكرة من فوق الحارس العويس، لكنها ذهبت إلى خارج الملعب.





ونفذ نيمار -الذي شارك في التشكيلة الأساسية للهلال للمرة الأولى- ركلة حرة من عند حدود منطقة الجزاء وصلت سهلة للحارس أوتكير يوسوبوف بعد نصف ساعة من اللعب.



وفشل سعود عبد الحميد مدافع الهلال في استقبال تمريرة عرضية من ميشيل وافتقرت تسديدته من مدى قريب للدقة قرب نهاية الشوط الأول.



ومن هجوم مرتدة مر أبراربيك إسماعيلوف من المدافع ياسر الشهراني ومرر إلى زميله تاباتادزي المنطلق من خلف حسان تمبكتي لينفرد ويسدد كرة قوية في شباك العويس.



وكاد روبن نيفيز أن يدرك التعادل بعد 3 دقائق بعد ركلة ركنية نفذها نيمار لكن الحارس يوسوبوف أبعدها ببراعة.



وواصل يوسوبوف تألقه وأنقذ تسديدة مباشرة من البديل عبد الله الحمدان في الوقت المحتسب بدل الضائع.





لكن الحارس الأوزبكي وقف يشاهد ضربة رأس من البليهي تتهادى داخل شباكه لتنتهي آمال فريقه في مفاجأة كبيرة.



فوز الاتحاد في غياب بنزيمة

سجل رومارينيو هدفين ليقود فريق الاتحاد السعودي لفوز كبير 3-صفر على ضيفه أولماليك "إيه جي إم كيه" الأوزبكستاني في مستهل دور المجموعات، رغم غياب مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة اليوم الاثنين.



وتصدر بطل الدوري السعودي المجموعة الثالثة وله 3 نقاط بعد تعادل القوة الجوية العراقي 2-2 مع ضيفه سيباهان الإيراني.



وسجل الاتحاد هدفين في غضون 4 دقائق من الشوط الأول، إذ منحه هارون كمارا التقدم في الدقيقة 11 وعزز رومارينيو الفارق.



وعاد رومارينيو ليهز الشباك من ركلة جزاء قبل 3 دقائق من نهاية الشوط الأول.



وقال حارس الاتحاد عبد الله المعيوف -الذي شارك في ظل غياب البرازيلي مارسيلو جروهي للإصابة- إن فريقه انتزع 3 نقاط مهمة في بداية المشوار.



وأضاف المعيوف "نحترم كل منافس لنا؛ أي فريق يشارك (في دوري أبطال آسيا) يكون قويا".



واختار المدرب نونو سانتو 4 أجانب للمشاركة منذ البداية، وهم الفرنسي نغولو كانتي والبرازيلي فابينيو ومواطنه رومارينيو والمغربي عبد الرزاق حمد الله، في حين جلس لويز فيليبي على مقاعد البدلاء.



وتجبر لوائح الاتحاد الآسيوي كل فريق على مشاركة 5 أجانب فقط في تشكيلة المباراة.



الشارقة يتعادل مع السد

واكتفى السد القطري بالتعادل السلبي مع ضيفه الشارقة الإماراتي بعد إهدار بغداد بونجاح ركلة جزاء لصاحب الأرض.



ويتصدر ناساف ممثل أوزباكستان المجموعة الثانية بعد فوزه 1-صفر على مضيفه الفيصلي الأردني بهدف في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.



وبعد شوط أول متواضع بدا السد قريبا من افتتاح التسجيل بعد حصوله على ركلة جزاء في الدقيقة 55.



ووصلت الكرة إلى بونجاح لكن الدفاع أبعدها لتصل إلى جونزالو بلاتا الذي سقط بعد تدخل من عبد العزيز الكعبي.



وأقر حكم الفيديو المساعد بصحة ركلة الجزاء وعدم وجود تسلل على بونجاح.



لكن المهاجم الجزائري سدد الكرة في القائم إلى خارج الملعب ليهدر فرصة افتتاح التسجيل للسد.



وكاد السد أن يدفع الثمن عندما انطلق الشارقة في هجمة مرتدة وصلت إلى البرازيلي كايو الذي حولها إلى ميراليم بيانيتش، لكن اللاعب البوسني أطاح بها فوق المرمى في الدقيقة 70.



وأهدر بونجاح فرصة أخرى للسد من مدى قريب بعد تمريرة عرضية منخفضة من بيدرو قبل 8 دقائق من النهاية.



وسيكون السد في مهمة صعبة أمام مضيفه ناساف في الثاني من أكتوبر/تشرين الثاني المقبل بينما يعود الشارقة لاستضافة الفيصلي.



(رويترز)