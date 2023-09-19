شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة أبو قير فى دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريق حرس الحدود للتدريبات اليوم، الثلاثاء، عقب حصول اللاعبين على راحة سلبية امس استعدادا لمباراة أبو قير للأسمدة، المقرر لها الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الأولى لدورى المحترفين.

من جانبه أكد محمد مكي، المدير الفني لفريق الحرس، أنه قرر إغلاق صفحة الوديات حتى انطلاق الموسم وذلك بعد عدد من المباريات الودية التي خاضها الفريق خلال فترة الإعداد، مؤكدا ان الفريق سيدخل المباراة الأولى دون إيقافات أو إصابات حتى الآن، وهو ما يمنحه دفعة ثقة قبل الانطلاق فى الموسم الجديد.

في سياق مختلف، اختتم فريق أبو قير للأسمدة بقيادة أيمن المزين سلسلة مبارياته الودية أمس الأول استعدادا للموسم الجديد في دوري المحترفين، بخوض مباراتين الأولى اما فريق هلال مطروح وانتهت بالتعادل 1/1، والفوز في المباراة الثانية 2/1 على فريق دمنهور.

وحصل الفريق على راحة من التدريبات امس قبل العودة مرة أخرى للاستعداد لمباراة حرس الحدود في افتتاح دوري المحترفين والمقرر لها الأحد المقبل على استاد حرس الحدود.