شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يكشف سبب مواجهة بيراميدز باستاد السلام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف اللواء أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، سبب مواجهة بيراميدز في الجولة الثانية ببطولة الدوري، والمقرر اقامتها الاثنين المقبل، باستاد السلام بدلا من استاد القاهرة الدولي.
وقال اللواء أشرف نصار، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن استاد القاهرة الدولي هو الملعب الرئيسي للبنك الأهلي، ولكن إقامة مباراة الزمالك مع المقاولون العرب فى نفس يوم مباراة الفريق مع بيراميدز تسبب فى إقامتها باستاد السلام.
وأضاف رئيس البنك الأهلي، "هدفنا إنهاء الموسم الجديد من الدوري فى أحد المراكز السنة الأولى، ونضع أعيننا على المربع الذهبي لأن أصحاب أول 6 مراكز يشاركون فى بطولات خارجية".
واختتم قائلا، "وضعنا لائحة مكافآت مجزية للاعبين، وفي نفس الوقت هناك عقوبات مشددة فى حالة التقصير".
وفى السياق ذاته، تعاقد البنك الأهلى مع 9 صفقات صيفية، حيث ضم المدافع أيمن أشرف في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع الأهلي وهو الأمر الذي تكرر في صفقة أحمد مدبولي القادم من الإسماعيلي، فيما تعاقد مع لاعب الوسط الإيفواري سيرجي آكا قادماً من الإسماعيلي.
وضم كذلك البنك ثلاث صفقات أخرى كانتقال حر وهم لاعب الوسط محمد عبداللطيف "جريندو" وحارس المرمى حسين شاهين والمدافع معاذ الحناوي بجانب ضم الجناح الأيسر عماد فتحي قادماً من أسوان والجناح الأيمن إبراهيم حسن قادماً من الاتحاد السكندري ولاعب الوسط أحمد النادري قادماً من غزل المحلة.
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