فانتازي.. لماذا يجب إمتلاك محمد صلاح في الجولات المقبلة من الدوري الإنجليزي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

برر محمد صلاح (12.5 مليون جنيه إسترليني) سعره الضخم ونسبة مليكته الكبيرة، حيث يقدم أداء مذهلا منذ بداية موسم الدوري الإنجليزي 2023/24.

تمريراته الحاسمة في فوز ليفربول بنتيجة 3-1 على وولفرهامبتون تعني أن صلاح هو اللاعب الوحيد الذي شارك أساسيًا وحقق 5 نقاط أو أكثر في كل من الأسابيع الخمس الأولى.

ويحتل المصري الآن المركز الرابع في الترتيب العام للاعبين الأكثر حصولا على النقاط، حيث حصل على 33 نقطة بفضل هدفين وأربع تمريرات حاسمة.

ومن خلال مقارنة إحصائيات المشاركة المتوقعة في الأهداف (xGI) خلال نفس الفترة في كل موسم من المواسم السبعة التي قضاها صلاح في ليفربول، سيكون الموسم الحالي هو الأفضل منذ موسمه الأول. وفقا لاحصائيات الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي.

تسلط الأهداف المتوقعة (xG) والتمريرات الحاسمة المتوقعة (xA) الضوء على الدور الكبير الذي يقدمه صلاح تحت قيادة يورجن كلوب.

وعلى الرغم من أن xG البالغ 2.73 هو ثاني أدنى رقم له في أول خمسة أسابيع من المباريات في كل مواسمه مع ليفربول، إلا أن xA البالغ 2.08 هو أفضل رقم له على الإطلاق.

تظهر تحليلات الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي سبب ارتفاع إمكانيات صلاح الشاملة من خلال التبديل التكتيكي للريدز.

وسجل 21 فرصة محققة، وصنع 10 فرص محققة خلال أول 29 أسبوع لعب من الموسم الماضي، ومنذ ذلك الحين، تسارعت معدلاته في كلتا الإحصائيات بشكل ملحوظ.

يؤكد جدول مباريات ليفربول القادم أهمية إمتلاك الجناح المصري.

ويلاقي الريدز في مبارياته الست المقبلة، وست هام يونايتد وتوتنهام بجانب برايتون وإيفرتون، بالإضافة إلى نوتنجهام فورست ولوتون تاون.