شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا للجونة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة، الدخول فى معسكر مغلق اليوم، الثلاثاء، استعدادا لمواجهة الجونة فى إطار منافسات الأسبوع الأول من مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري النيل" 2023 / 2024.

وطلب أحمد سامى من اللاعبين ضرورة بذل الجهد من أجل الظفر بأول ثلاث نقاط في الموسم من أجل بداية المسابقة بفوز يضع الفريق في الطريق الصحيح وعدم تكرار البدايات السيئة في المواسم الماضية.

ولعب فريق سموحة تحت قيادة أحمد سامى 9 مباريات ودية بدأها بالفوز على سبورتنج بهدفين نظيفين قبل الفوز على الإنتاج الحربى بخماسية نظيفة، ثم الفوز على البنك الأهلى بهدفين نظيفين والفوز على فاركو بثلاثية، قبل أن يخسر من فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدف، والفوز على بروكسى بهدف نظيف، والخسارة من إنبى بهدفين مقابل هدف، والخسارة من الداخلية بهدف نظيف، وأخيرا مع زد.

وقام سموحة بضم مصطفى البدري ومحمود وحيد من الأهلي وحمدي علاء من الزمالك وأحمد خالد لاعب أسوان وفادي فريد ومحمد مصطفى ميدو وإسلام جابر من البنك الأهلي والمغربي عبد اللطيف بن قسو من نادي شباب خنيفرة والمغربي لحسن دهدوه من نادي شباب السوالم وحسام هريدي لاعب النصر للتعدين والنيجيري إيمانويل إيهيزو من نادي أبوجا سيتي وعمرو قلاوة من سيراميكا، بالإضافة إلى تفعيل بند شراء حسام حسن من الأهلي.