شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى والمصري فى الدوري اليوم الثلاثاء 19 / 9 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، الثلاثاء، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الاهلى مع المصري البورسعيدى باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز، وهو ما نلقى عليه الضوء فى السطور التالية..

1_الأهلى يتفوق على المصري فى القيمة التسويقية

30.35 مليون يورو هى القيمة التسويقية للأهلى، فيما تبلغ القيمة التسويقية للمصري 8.90 مليون يورو.

2_150 مباراة جمعت الأهلى مع المصرى البورسعيدى

150 مباراة جمعت الأهلى والمصرى ( 125 بالدوري+ 23 بالكأس + لقاء بالسوبر+ لقاء بكأس الرابطة)، حقق المارد الأحمر 88 فوزاً من بينها فوز اعتبارى لانسحاب المصري من كأس الرابطة، و25 فوزاً للمصرى، فيما انتهت 37 مباراة بالتعادل.

3_ أهداف الأهلى والمصري

سجل الأهلى 232 هدفاً في شباك المصري، من بينها 3 أهداف اعتبارية لانسحاب المصري، فيما سجل أبناء بورسعيد 116 هدفاً، و5/0 هو أكبر فوز للأهلى على المصري.

4_الأهلى بطل النسخة الأخيرة من الدوري

وتُوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم تحت قيادة المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر، وذلك بعدما غاب اللقب في آخر موسمين لصالح الغريم التقليدي نادي الزمالك، وعقب منافسة قوية مع بيراميدز.

بينما حل نادي الزمالك فى المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم، وجاء نادي فيوتشر رابعاً.

5_ نتيجة آخر مباراة جمعت الأهلى والمصري

انتهت مباراتا الدوري الموسم الماضى بين الفريقين بالتعادل السلبى، فيما حقق الأهلى فوزاً بهدفين مقابل هدف على المصري فى آخر لقاء جمع الفريقين بكأس مصر فى 3 أغسطس الماضى.