شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض تدريبه الجماعى فى الثامنة صباحًا استعدادًا لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة الأول بنادى الزمالك تدريبه الجماعى فى الثامنة صباح اليوم، الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة بيراميدز، المقرر لها السابعة مساء الخميس المقبل، باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويرغب الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للزمالك، فى رفع معدل اللياقة البدنية لدى لاعبى الفريق، كما يستهدف تصحيح الأخطاء التى ارتكبها اللاعبون فى مواجهة أرتا سولار الجيبوتى بالكونفدرالية.

وعادت بعثة بيراميدز إلى القاهرة قادمة من تنزانيا فى الثانية صباح أمس، الاثنين، ومنح أوسوريو اللاعبين راحة سلبية من التدريبات، على أن يخوض أول مران اليوم الثلاثاء، فى إطار الاستعداد لمواجهة بيراميدز.

وكان الزمالك خسر من أرتا سولار الجيبوتى بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما فى تنزانيا، السبت الماضى، ضمن منافسات دور الـ 32 من عمر مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية.