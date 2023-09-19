شكرا لقرائتكم خبر عن بيريرا يخطر الأندية بتطبيق نظام الوقت بدل الضائع فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، مديري الكرة والإداريين بالأندية فى الدورى الممتاز بأنه سيتم تطبيق الوقت بدل الضائع بالشكل الذى حدث فى المونديال الأخير وبقية البطولات، حيث وصل لـ10 دقائق فى بعض المباريات.

وأكد بيريرا أن الموسم الجديد الذى انطلق أمس سيتم منح دقيقة للاعب المصاب، وأخرى للاحتفال بالهدف، و30 ثانية لإجراء التبديل، كما طلب عدم الاعتراض على الحكام بشكل مستمر .

فى السياق ذاته، أكد فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أن كل مباريات الموسم الجديد ستقام بحكام مصريين، بما فى ذلك مباريات القمة بين قطبى الكرة المصرية الأهلي والزمالك وغيرها من اللقاءات المهمة، موضحا أنه لن يتم استقدام حكام أجانب، وأن ذلك يعتبر من أهم ملامح خطة التطوير التى اتفق مع اتحاد الكرة عليها.