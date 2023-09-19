شكرا لقرائتكم خبر عن زد يلتقى الإسماعيلي فى أول ظهور بالدوري الممتاز اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق زد ،الصاعد حديثا للدوري الممتاز، نظيره الإسماعيلي فى الرابعة عصر اليوم الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد، الذى انطلق أمس الاثنين.

وحاول إيهاب جلال الوقوف على التشكيل الأساسى لفريق زد بعد سلسلة التدعيمات القوية التى أجراها الفريق فى فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، بحثاً عن الظفر بالثلاث نقاط وتحقيق انطلاقة مميزة للدراويش بالمسابقة.

وتعاقد زد، الذى يخوض أولى مبارياته التاريخية بالدوري، مع 22 لاعبًا استعدادا للموسم الحالي وهم: "على لطفى وعمرو حسام وشادى حسين ومصطفى سعد ومصطفى فوزى ومحمد أشرف وأحمد سيد عبد النبى وحمدى ياسر ورأفت خليل ومحمد إسماعيل وجرجس مجدى ومصطفى زيكو وإسلام عبد الله وعبد الله مجدى وأحمد عاطف وكامونى وسوانيه وماليما وماجاسا ومومبولى ومصطفى العش ومحمود صابر".

ويراهن الإسماعيلي الذى حرمه إيقاف القيد من صم لاعبين جدد، على خبرات لاعبيه ومدربه الجديد إيهاب جلال، بعدما أنهى الجهاز الاداري اجراءات قيد وتسجيل القائمة النهائية للفريق، وذلك بعد أن نجح المهندس نصر أبو الحسن رئيس مجلس الإدارة في تسوية وجدولة مديونية اتحاد الكرة لدى النادي الإسماعيلي وذلك خلال الجلسة التى جمعته مع جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ومجلس إدارة الاتحاد الثلاثاء الماضي.

وأصبح عماد حمدى، لاعب خط وسط النادى الاسماعيلى، هو قائد الدراويش بداية من الموسم الجديد، عقب رحيل الثنائى عمر الوحش للاتحاد السكندري، وباهر المحمدى للمصري البورسعيدى، في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، وأصبح ترتيب كباتن الإسماعيلى كالتالى: عماد حمدى، ثم محمد هاشم ثم عبد الرحمن مجدى ثم محمد فوزى وفقاً للأقدمية.