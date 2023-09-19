شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الزمالك يتوج بالسوبر والأهلى يهزم المريخ السودانى بخماسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 19 سبتمبر 2002، حافظ نادى الزمالك بطل الكأس على لقب السوبر المحلى بعد فوزه فى الوقت الإضافي على المقاولون العرب، خامس الدورى الذى شارك بعد اعتذار الإسماعيلي والأهلى وغزل المحلة، بهدف أسامة نبيه قبل نهاية الشوط الثالث بدقيقة، وكان محمد علي الحادى لاعب ذئاب الجبل أهدر ضربة جزاء قبل الهدف بدقيقتين.

جاء تشكيل الزمالك البطل مكونا من :عبد الواحد السيد، إبراهيم حسن، محمد صديق، وائل القباني (رضا سيكا)، حسام عبدالمنعم، طارق السيد، حازم إمام "كابتن الفريق"، تامر عبدالحميد، وليد صلاح عبداللطيف (أسامة نبيه)، حسام حسن، عبدالحليم علي (محمد أبوالعلا).

بينما تشكيل المقاولون العرب في مباراة السوبر مكونا من :أحمد صابر، هيثم حسين(مصطفي مارين)، محمود شيكو، خالد نبيل، إبراهيم بهنسي، محمد عز، علاء عبدالغني، علي عاشور (محمد علي الحادي)، النيجيري روبرت أوكواري، سامح يوسف، سعيد سعد (تامر عادل)

وعلى المستوى المحلى، فاز الزمالك ببطولة الدورى المصرى الممتاز 14 مرة، وفاز ببطولة دورى منطقة القاهرة 14 مرة، ودورى منطقة الجيزة مرة، وتمكن من حصاد بطولة كأس مصر 28 مرة، ويعتبر الزمالك أول فريق مصرى يفوز ببطولة كأس مصر تحت مسمى كأس السلطان حسين، وفاز بكأس السوبر المصرى 4 مرات.

وفاز الفارس الأبيض أيضًا ببطولة كأس الاستقلال مرتين، وكأس السلطان مرتين، وفاز بكأس أكتوبر مرة، وكأس حب مصر مرة وهى البطولة التى أقيمت لمرة واحدة وفاز بها نادى الزمالك، عندما سجل جمال عبد الحميد الهدف الوحيد فى مرمى أحمد شوبير حارس الأهلى فى الدقيقة 82، وكأس دورة الإسكندرية الصيفية ثلاث مرات، وكأس الاتحاد مرة، وكأس الملك فؤاد ثلاث مرات.

وعلى مستوى العالم العربى فاز الزمالك بكأس الأندية العربية مرة، وفاز بكأس دورة الأردن الدولية مرتين، وفاز بكأس السوبر المصرى السعودى مرتين، وتمكن نادى الزمالك من الفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا 5 مرات، واحتفظ بكأس البطولة المسماة كأس أحمد سيكو تورى بعد فوزه بالكأس للمرة الثالثة فى تاريخه سنة 1993، وكان أول فريق مصرى يحتفظ بكأس البطولة، وفاز بكأس السوبر الأفريقى 4 مرات، وكأس الكؤوس الأفريقية مرة واحدة، وكأس الكونفدرالية الأفريقية مرة واحدة أيضًا، وبطولة كأس الأفروآسيوية للأندية مرتين وهو صاحب الرقم القياسى فى الفوز بهذه البطولة.

وإجمالا فاز الزمالك طوال تاريخه بـ79 بطولة، بين محلية وقارية وإقليمية، ليصبح واحدًا من أكثر الأندية فوزا بالبطولات فى الوطن العربى.

فى مثل هذا اليوم 19 سبتمبر 2010، فاز النادى الإسماعيلى على الأهلى بأربعة أهداف مقابل هدفين فى ختام دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا 2010 بالإسماعيلية فى مباراة تحصيل حاصل، بعدما حسم الأهلى بطاقة الصعود، وودع الدراويش المسابقة، تقدم عبد الله الشحات للدراويش فى الدقيقة التاسعة، وتعادل محمد بركات فى الدقيقة 35، ثم عاود الإسماعيلى التقدم بعدها بدقيقة عن طريق أحمد على كامل، لينتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف.

وفى الشوط الثانى أضاف المعتصم سالم، وأحمد على كامل هدفين آخرين للدراويش فى شباك أحمد عادل عبدالمنعم، قبل أن يقلل محمد طلعت الفارق قبل النهاية بدقيقتين.

ليصعد الأهلى كثانى المجموعة برصيد 8 نقاط بفارق نقطة عن الإسماعيلى الذى ودع البطولة.

وجاء تشكيل الاسماعيلى مكونا من: محمد صبحي، أحمد صديق، المعتصم سالم، أحمد خيري، شادى محمد، أحمد سمير فرج، عبدالله الشحات، محمد سليمان حمص "كابتن الفريق"، عبدالله السعيد (المغربى عبدالسلام بن جالون)، أحمد على كامل (محمد محسن أبوجريشة)، النيجيرى جودين إيزى (إبراهيم يحيي).

بينما جاء تشكيل الأهلي بقيادة حسام البدرى مكونا من :أحمد عادل عبد المنعم، أحمد فتحى (محمد سمير ثابت)، شريف عبدالفضيل، أحمد السيد "كابتن الفريق"، أيمن أشرف، شهاب الدين أحمد، محمد شوقي، محمد بركات، محمد ناجى جدو (أحمد شكري)، محمد طلعت، الليبرى فرنسيس دوى فوركي.

واستطاع الإسماعيلى أن يكون الفريق المصرى الأول الذى توج ببطولة أفريقيا عام 1969، وفى عامى 1970 و1992 خرج من الدور نصف النهائى، وفى عام 2003 حين انهزم فى المباراة النهائية، كما استطاع الفوز بالدورى العام المصرى 3 مرات وكأس مصر مرتين، ويشتهر الإسماعيلى بلقب الدراويش وبرازيل مصر وبرازيل أفريقيا.

فى مثل هذا اليوم 19 سبتمبر 1993، اكتسح فريق الأهلى منافسه المريخ السودانى بخماسية مقابل هدف، فى إياب ربع نهائى بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس بالجبل الأخضر، سجل محمد رمضان هدفين، وكل من هادى خشبة، وحسام حسن وياسر ريان هدف، وكان الأهلى قد فاز فى الذهاب بهدفين مقابل هدف فى السودان.