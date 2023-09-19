شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلى والمصرى ببرج العرب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أنهى رجال ألأمن استعداداتهم لتأمين مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي المقرر لها مساء اليوم على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز، وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية فرقا أمنية لتأمين خلو الجماهير واللاعبين وطاقم التحكيم.
وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل المران للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية.
وخاض الفريق أمس فقرة إحماء وبعض الجوانب البدنية قبل تنفيذ الجزء الخططي في تدريبات الكرة. وأدى ثلاثي حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس قبل مشاركتهم في تدريبات الكرة.
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