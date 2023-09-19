شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يواجه الفيوم اليوم وديا استعدادًا لمواجهة إنبى بالدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى فى الخامسة مساء اليوم الثلاثاء مباراة ودية مع نظيره الفيوم على ستاد جهاز الرياضة لتجهيز البدلاء والمستبعدين من مباراة البنك الأهلى لمواجهة إنبى المقرر لها الرابعة مساء الأربعاء 27 سبتمبر الجاري على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري.

ونجح فريق طلائع الجيش في تحقيق الفوز على حساب البنك الأهلي بهدفين دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما أمس الاثنين في الجولة الافتتاحية لبطولة الدوري على ملعب جهاز الرياضة.

وأحرز أهداف المباراة لفريق طلائع الجيش يسري وحيد برأسية قوية في الدقيقة 62 من زمن المباراة، وعبدالرحمن شيكا في الدقيقة 87.

وبهذه النتيجة تصدر فريق طلائع الجيش الدوري المصري مؤقتا برصيد ثلاثة نقاط، بينما احتل البنك الأهلي المركز الأخير بدون نقاط وتلقيه هدفين في مرماه.

ومن جانبه أكد عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لفريق طلائع الجيش، أن التغييرات التى أجراها في الشوط الثانى منحت الفريق التفوق على البنك الأهلى، في المباراة التى انتهت بفوز الطلائع بهدفين نظيفين في الدورى.

وقال عبد الحميد بسيونى "كنا الأفضل في الشوط الثانى والفوز في البداية يمنحنا الثقة والأريحية وتداركنا أخطاء الموسم الماضى".

وأضاف مدرب الطلائع: "الحمد لله تغييراتى في الشوط الثانى منحتنا الأفضلية في المباراة وقدرنا نسجل هدفين ونأخذ أول 3 نقاط في المسابقة".

وتابع: "البدايات مهمة جدا لطلائع الجيش، فالبداية السيئة تضع الفريق دائما في نهائيات سيئة، ولكن أن نبدأ بهذا الفوز سيكون له مفعول السحر لموسم مميز للفريق بإذن الله".