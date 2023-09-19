شكرا لقرائتكم خبر عن الزوراء يخسر على أرضه أمام العربي الكويتي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

خسر فريق الزوراء أمام ضيفه فريق العربي 1 – 2 في المباراة التي جرت بينهما على ملعب «البصرة الدولي» في محافظة البصرة العراقية، ضمن الجولة الأولى من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، وقد جرت المباراة من دون حضور الجمهور بسبب عقوبة سابقة مفروضة من الاتحاد الآسيوي على جمهور الزوراء.

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق العربي الكويتي بهدف واحد، رغم أن لاعبي الزوراء أهدروا بعض الفرص السانحة للتسجيل.

وفي الشوط الثاني وعند الدقيقة 52 استطاع لاعب الزوراء علي محسن، إدراك التعادل لفريقه، حيث حاول الزوراء حسم المباراة لصالحه عبر طلعات عدة، إلا أنها كانت تفتقد للمسات المهاجم الهداف، وفي الدقائق الأخيرة نجح العربي الكويتي بإضافة هدف آخر، ليحقق فوزاً ثميناً جداً كسب فيه أول 3 نقاط له في المسابقة.