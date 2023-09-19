شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تفرش السجادة لرونالدو والنصر السعودي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تهافت مئات الإيرانيين لاستقبال حافلة النصر السعودي ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو وشقوا الطريق لاحقاً لفندق الإقامة.

وخصص فندق إيسبيناس بالاس طهران طابقاً كاملاً للاعبي النصر والكادر التدريبي، لكنه خصص جناحاً لصاحب الكرات الذهبية الخمس الذي تلقى هدية عبارة عن سجادة وبدا سعيداً بها كثيراً.

وحصل لاعبو النصر على شريحة هاتف تمكنهم من الوصول إلى الإنترنيت أثناء إقامتهم قبل مواجهة بيرسيبوليس الثلاثاء ضمن دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

المباراة ستقام في ملعب أزادي الذي لن تمتلئ مقاعده الـ78 ألفاً بسبب إقامة المباراة بدون جمهور، وذلك على خلفية إغلاق الملعب مباراة واحدة بسبب منشور للنادي الإيراني على مواقع التواصل، قبل مواجهة غوا الهندي موسم 2021-2022.

ونشر أحد المواقع وصول حافلة نادي النصر إلى الفندق الذي سيقيم فيه اللاعبون والجهاز الفني وسط حشود كبيرة من الإيرانيين الذين راحوا يلتقطون الصور.

وقال نافيد برهانيفار البالغ من العمر 28 عاماً وهو من أنصار رونالدو: «إنه أمر مثير للغاية!» معرباً عن أمله بمباراة جميلة بين نجوم النصر ونادي بيرسيبوليس.

وتعد المباراة ثأرية بالنسبة إلى النصر الذي خسر أمام نظيره الإيراني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا عام 2020.

ويضمّ النصر في صفوفه أيضاً البرازيليين تاليسكا ومالكوم والسنغالي ساديو مانيه والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والعاجي سيكو فوفانا والإسباني ايمريك لابورت.