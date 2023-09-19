شكرا لقرائتكم خبر عن غوارديولا يضحك بعد سؤال عن أداء مانشستر يونايتد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

تحدث الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي بطل الثلاثية التاريخية والسوبر الأوروبي للمراسلين قبل بدء حملة الدفاع عن لقبه الأوروبي، وقال غوارديولا الذي يتصدر فريقه المسابقة المحلية عن بداية الموسم في الدوري: «كل واحد يجب أن يعثر في داخله على الرغبة في أن يكون أفضل، كل لاعب يجب أن يصل لأقصى طاقته وإلا فسيكون الوضع صعباً. ستكون لنا انتكاسات هذا الموسم لكن من الرائع تدشين الموسم بهذه الطريقة بينما بعض الفرق تبتعد أسفل الترتيب. كيف هو أرسنال؟ شاهدت مباراة فوزه على إيفرتون في جوديسون بارك، لاعبوه استثنائيون، وعقلية ليفربول الفائزة موجودة أيضاً».

وعند سؤال المدرب عن جاره اليونايتد ضحك وقال: «حسناً لم يدشنوا الموسم كما هو متوقع، إنه يشبه تشيلسي قليلاً لكنهما ناديان كبيران وسيستعيدان الإيقاع».

وعن حملة أوروبا قال غوارديولا: «الفوز بلقب أوروبا كان مدهشاً للنادي، لكن إن عددنا الفرق التي فازت باللقب مرة واحدة فسنجدها 10. لم نحقق إنجازاً، ولو كنت أبحث عن ذكريات جميلة فقط لما كنت هنا، بل في منزلي على شاطئ البحر».

حصد اللقب الثاني على التوالي كان محور لقاء المدرب مع رئيس مجلس إدارة سيتي خلدون المبارك، والمدير التنفيذي بيغرشتين، والمدير الرياضي سوريانو ليسير غوارديولا على خطى ساكي الذي حصد اللقب مرتين على التوالي للميلان أواخر الثمانينيات، وزين الدين زيدان الذي حقق الإنجاز مع ريـال مدريد، وديتمار كريمر الذي حقق الإنجاز مع بايرن ميونيخ في السبعينيات، ناهيك عن برشلونة الذي حققه مع جوارديولا. وأضاف المدرب: «يقول البعض إننا حصدنا لقب أوروبا وانتهى الطموح، لكنه لقب واحد، وفي نهاية المطاف فاز به ريد ستار بلغراد مرة واحدة في 1990».

وترجم غوارديولا وجهة نظره للاعبيه بصورة جبل في مطلع الموسم، وقال لهم: «نحن في أسفل الجبل وليس في القمة».

وعن الفوز على ويست هام السبت قال غوارديولا بعد تقدم ويست هام بهدف: «سألت اللاعبين لماذا تشعرون بالغضب؟ كنا نخسر لكننا نقدم أداء جيداً، ضغطنا عليهم، ورد الفعل جاء منهم. لدينا لاعبون بعقلية مدهشة، يمكن للمدربين أن يدلوا بخطابات رنانة على التيك توك لكنها لا تتلقى رد فعل كهذا. على الجميع أن يعثر على أفضل نسخة في داخله من نفسه، أنا متفاجئ بعض الشيء لأننا بعد سنين طوال حصدنا الثلاثية، التي أظهرت جوهر الفريق المميز».