شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاث مشاركات للتحكيم الإماراتي في دوري الأبطال وكأس الاتحاد الآسيوي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يُدير طاقم التحكيم الدولي بقيادة حكم الساحة عمر آل علي، وبمشاركة الحكمين المساعدين جاسم عبدالله، وسعيد المرزوقي، مباراة ووهان ثري تاونز الصيني مع وأوراوا ريد دايموندز الياباني، ضمن مباريات المجموعة العاشرة، في دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال آسيا، التي تقام الأربعاء.

وفي اليوم نفسه، يُشارك الحكمان الدوليان أحمد عيسى درويش ومحمد عبيد خادم، حكمين للفيديو ضمن طاقم تحكيم مباراة أولسان هيونداي الكوري أمام بي باثوم يونايتد التايلاندي، ضمن مباريات المجموعة السادسة.

ويقود طاقمنا الدولي المكون من سلطان محمد صالح (حكم ساحة)، وسبت عبيد (مساعد أول)، وياسر سبيل (مساعد ثانٍ)، المباراة التي تجمع فريقي سي بي كيه وتايتشيونغ فوتورو (الصين تايبيه) في المجموعة التاسعة «منطقة شرق آسيا» في مرحلة دور المجموعات لمسابقة كأس الاتحاد الآسيوي، وتُقام المباراة يوم 21 سبتمبر.