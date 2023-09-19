شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فؤاد يعود للظهور مع الأهلى بعد غياب 258 يومًا بسبب الرباط الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود كريم فؤاد لاعب النادى الأهلى للظهور مع فريقه بعد غياب دام 258 يوماً بواقع ثمانية شهور وأسبوعين ويوم منذ إصابته بقطع فى الرباط الصليبى فى 4 يناير 2023 خلال مباراة بيراميدز بالدوري بعد احتكاك مع عبد الله السعيد قائد الفريق السماوى فى المباراة التى فاز بها المارد الأحمر بثلاثية دون رد فى بطولة الدوري.

وتواجد كريم فؤاد فى قائمة الأهلى التى تستعد لمواجهة المصري البورسعيدى فى السابعة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الأولى للدوري المصري.

كريم فؤاد البالغ من العمر 23 عاما انضم لصفوف الأهلي بداية الموسم قبل الماضي قادما من نادي مصر، ولعب كريم فؤاد مع الأهلي بالموسم الماضى 11 مباراة سجل خلالها هدفين وقدم 3 تمريرات حاسمة.

أعاد كريم فؤاد اكتشاف نفسه مع السويسري مارسيل كولر، بعدما أعاد مدرب الأهلي توظيفه داخل الملعب، ليبدأ اللاعب مسيرة التوهج الكروى، وأبرزها عندما أحرز هدف الأهلي الثانى فى شباك الزمالك بكأس السوبر المصرى.

ولم يتوقف كريم فؤاد عند تألقه فى لقاء السوبر ليعود لتسجيل هدفين وصناعة مثلهما فى مباراة الداخلية التى انتهت بفوز الأهلي برباعية مقابل هدف ليحصد لقب رجل المباراة.

وعاد كريم فؤاد ليسجل رابع أهدافه في عهد كولر بشباك المقاولون العرب، وإجمالا شارك كريم فؤاد في 43 مباراة مع الاهلى سجل خلالها 4 أهداف وصنع 5 اهداف اخري فى 2646 دقيقة لعب وتلقى 5 كروت صفراء وحصد مع المارد الأحمر بطولة وحيدة هي السوبر المحلى.