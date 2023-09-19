الاجتماع الفنى لبطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة مساء اليوم

القاهرة - سامية سيد - يعقد مساء اليوم الاجتماع الفني لبطولة كأس العالم لكرة السلة التي تستضيفها سنغافورة خلال الفترة من 21- 24 سبتمبر بأحد الفنادق القريبة من مقر إقامة بعثة الأهلي.

من المقرر أن يحضر الاجتماع الفني كلا من الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الاداراة ورئيس البعثة وطارق الغنام مدير الفريق ووليد الخراط إداري الفريق.

ويتم خلال الاجتماع مراجعة ألوان القمصان الخاصة بالفرق المشاركة وأرقام اللاعبين وكافة الأمور الإدارية والتنظيمية الخاصة بالبطولة.

ويؤدي الفريق أول تدريباته في سنغافورة في الثامنة والنصف مساء اليوم بتوقيت سنغافورة الثالثة والنصف بتوقيت القاهرة بصالة OSCB التي تبعد عن مقر إقامة الفريق ما يقرب من10دقائق.

فى ذات الصدد، أكد الموقع الرسمي للنادى الأهلى عقد رئيس بعثة فريق كرة السلة جلسة مطولة مع طارق الغنام، مدير الفريق؛ للاطمئنان على كافة الترتيبات الإدارية الخاصة بالبعثة؛ وذلك لتلافي أية عقبات قد تحدث.

واطمأن الدكتور محمد شوقي من مدير الفريق على استقرار كافة الأمور المتعلقة بالإقامة ووسائل الانتقال من الفندق إلى صالة التدريب.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى سنغافورة مساء أمس الاثنين بعد رحلة شاقة استغرقت ما يقرب من 14 ساعة، حيث غادرت البعثة مطار القاهرة في الثانية صباح الاثنين إلى مطار حمد بالعاصمة القطرية الدوحة، وانتظرت البعثة ثلاث ساعات ترانزيت، ثم استقلت الطائرة المتجهة إلى سنغافورة التي استغرقت ما يقرب 8 ساعات.

تضم قائمة لاعبى الأهلى فى البطولة كلا من: سيف سمير، نوريس كول، عمر عبادة، إيهاب أمين، مؤمن خيري، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، مايكل فاكوادي، مروان سرحان، عمر عرابي، مصطفى كيجو، يوسف المعداوي، أحمد مهيب.