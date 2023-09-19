شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلى مع صافرة محمد عادل قبل مواجهة المصرى الليلة ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر مشواره فى بطولة الدورى المصرى فى نسختها الجديدة فى السابعة مساء اليوم، الثلاثاء، بمواجهة فريق المصرى البورسعيدى باستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويدير مباراة الأهلي والمصري محمد عادل كحكم ساحة ويعاونه الثنائي محمود أبو الرجال وسامي هلهل، في حين يتواجد جلال أحمد حكمًا رابعًا.

ويدير طارق مجدي تقنية الفيديو ويعاونه محمد علاء هاشم.

وإجمالا.. أدار محمد عادل 23 مباراة للنادى الأهلى فى وقت سابق، حقق خلالها المارد الأحمر الفوز فى 17 مباراة وتعادل فى 5 وتلقى هزيمة وحيدة، واحتسب محمد عادل 11 ركلة جزاء لصالح الفريق الأحمر واحتسب ركلتين جزاء ضده، وكانت لصالح فريق المصرى البورسعيدى والزمالك، فيما حصل لاعبو الأهلى على 33 إنذارا وطرد مرة بعد إنذارين وأشهر الكارت الأحمر مباشرة مرتين.

وتعود آخر مباراة أدارها محمد عادل للأهلى لـ 29 مايو 2023 حينما قاد مباراة الأهلى وسيراميكا فى الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري وانتهت بفوز الأحمر بهدف دون رد سجله حسين الشحات.