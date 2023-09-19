شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الإسماعيلى يناقش ملفات شائكة لقطاع الكرة فى اجتماع الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة المهندس نصر أبو الحسن اجتماعاً الخميس المقبل لبحث عدد من الملفات الشائكة بالنادى على رأسها تشكيل قطاع الكرة سواء للفريق الاول أو قطاع الناشئين والاكاديميات والبراعم كما يناقش المجلس أزمة ملف المديونيات وقضايا اللاعبين الاجانب بالتشاور مع المحامى السويسري الكسندر زين الذى تولى هذا الملف منذ فترة قليلة.

كما يناقش المجلس فى اجتماعه المرتقب الخميس المقبل التصور النهائى للائحة المالية التى أعدها إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الكرة ويدرسها حالياً عماد سليمان نائب رئيس قطاع الكرة قبل توقيع اللاعبين عليها.

كما يبحث مجلس الاسماعيلى فى اجتماعه المقبل كيفية تدبير مستحقات الموظفين بالنادى بعد تسديد دفعة منها ، ومحاولة ايجاد موارد مالية للقلعة الصفراء لمواجهة حجم المصروفات.

ويواجه فريق زد ،الصاعد حديثا للدوري الممتاز، نظيره الإسماعيلي فى الرابعة عصر اليوم الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد، الذى انطلق أمس الاثنين.

وحاول إيهاب جلال الوقوف على التشكيل الأساسى لفريق زد بعد سلسلة التدعيمات القوية التى أجراها الفريق فى فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، بحثاً عن الظفر بالثلاث نقاط وتحقيق انطلاقة مميزة للدراويش بالمسابقة.