شكرا لقرائتكم خبر عن عمر جابر جاهز لقيادة الزمالك أمام بيراميدز وتدريبات خاصة لإبراهيما نداى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تماثل عمر جابر الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بنزلة برد وتسببت في غيابه عن لقاء أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور ال32 للكونفدرالية الأفريقية ليصبح اللاعب جاهز لمواجهة بيراميدز المقبلة بالدوري.

وشارك عمر جابر في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي، وأدى كافة فقرات المران بعد التأكد من سلامته.

وخرج عمر جابر من قائمة الزمالك للمباراة الأخيرة أمام آرتا سولار الجيبوتي في بطولة الكونفدرالية بسبب الإصابة، قبل أن يعود للمشاركة في مران اليوم.

فيما خاض إبراهيما نداي وعلي ياسر ومحمد صلاح ثلاثي هجوم فريق الزمالك تدريبات فنية خاصة عقب انتهاء التقسيمة الفنية التي أقيمت في مران اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي .

وأدى الثلاثي تدريبات خاصة بالتسديد على المرمى وكيفية التعامل مع الكرات العرضية.

وقاد هذه الفقرة أحمد مجدي المدرب المساعد، الذي تولى ارسال الكرات العرضية ومنح اللاعبين التعليمات الفنية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض لقاء بيراميدز المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز والتي ستقام باستاد الدفاع الجوي .