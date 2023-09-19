شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة السكة الحديد استعدادا لدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن فريق السكة الحديد بقيادة أمير عزمي مجاهد، عن قائمة الفريق للموسم الجديد في دورى المحترفين لموسم 2023/ 2024، والتي تضم 37 لاعبا.

وجاءت قائمة السكة الحديد كالتالى..





حراس المرمى: إبراهيم محمد، مؤمن جابر، يوسف عادل

الدفاع: مصطفى عبد الوهاب، أحمد جودة، باسم عادل، السعيد كمال، أسامة صبحى، أحمد فوزى، محمد حسين عضل، المتولى محمود، بهاء مجدى، عبد الله جمعة

الوسط: محمد جمال محمود، محمد جمال الكرتة، محمد أشرف، سيلا، إبراهيم عبد الخالق، محمد نادى، حسين البدرى، عمر صلاح، إسلام الفار، محمود مجدى عقل، محمود بشار، محمود كشلط

الهجوم: محمد عصام، محمود عبد العاطى، جون إيفرى، عثمان جهاد

وضمت القائمة أيضا 3 لاعبين من مواليد 2001 هم أحمد ربيع، فارس فريد، محمود الألماني، و4 لاعبين تحت السن هم كل من صلاح هانى "حارس"، إيهاب سيد، طلعت محمود، يوسف ميشو

استقر الجهاز الفني لفريق السكة الحديد بقيادة أمير عزمي مجاهد علي الدخول في معسكر مغلق قبل مواجهة لافيينا بـ 48 ساعة، والمقرر لها الأحد 24 سبتمبر الجاري في الجولة الاولي من دوري المحترفين.

وقرر أمير عزمي ختام فترة الاعداد الخاصة بالموسم الجديد بخوض مباراتين وديتين قبل مواجهة لافيينا، حيث يخوض الفريق مباراة اليوم أمام السويس فيما يخوض المباراة الثانية يوم الاثنين المقبل، علي ان يدخل الفريق معسكر مغلق يوم الجمعة.