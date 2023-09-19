شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة الإسباني بصدد رفع قضية على اللاعبات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

يعتزم أعضاء في اتحاد الكرة الإسباني رفع قضية ضد ال39 لاعبة اللاتي رفضن العودة لتمثيل منتخب بطل العالم للسيدات إلى حين إحداث تغييرات جذرية في الإدارة.

ورفضت اللاعبات العودة للعب في المنتخب رغم إقالة الرئيس لويس روبياليس ومدرب المنتخب، وأصدرن بياناً مشتركاً الجمعة عبّرن فيه عن رغبتهن في إجراء المزيد من التغييرات لأنهن لم يشعرن بالأمان والاحترام» من قبل بعض المسؤولين في الاتحاد.

ورد المسؤولون بتقديم شكوى رسمية ضد اللاعبات في قضية تشهير بعدما طلب اتحاد الكرة من اللاعبات تقديم لائحة بأسماء المسؤولين الذين لا يرغبن في مواصلتهم العمل معهن.

ويعتقد بعض أعضاء الاتحاد أن اللاعبات يضغطن على الرئيس المؤقت بيدرو روشا كي يقيل بعض الأسماء، وأنهن أبلغن روشا بهجوم مضاد في حال الإقالة. وأجّلت المدربة الجديدة للمنتخب مونتسي تومي إعلان قائمتها للمباريات المقبلة حتى إشعار آخر إلى حين حل مشكلة اللاعبات.