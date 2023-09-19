شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الإمارات ناقل وراعٍ رسمي لنادي بيروت للسلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أبرمت طيران الإمارات شراكة مع نادي بيروت لكرة السلة، أصبحت بموجبها الناقل الرسمي وراعي القميص، خلال المواسم الثلاثة المقبلة، وتؤكد هذه الصفقة التزام الناقلة طويل الأمد بدعم كرة السلة في لبنان وفي جميع أنحاء المنطقة، حيث تحظى هذه الرياضة بشعبية كبيرة، من خلال التواصل مع قواعد المشجعين من مختلف المناطق ومشاركة شغفهم باللعبة. وجرى الإعلان عن الشراكة بين طيران الإمارات والنادي، خلال حدث إعلامي خاص في ملعب كرة السلة الذي زُيّن بالعلامة التجارية لكل منهما.

وقالت تماضر قوتلي، المدير الإقليمي لطيران الإمارات في المشرق العربي: «تعمل طيران الإمارات، بصفتها الناقل الرسمي وراعي قميص النادي، على ترسيخ علاقتها والتزامها تجاه لبنان وعشاق اللعبة، ونتطلع إلى لقاءات الفريق، حين يتوجه إلى الخارج لخوض عدد من البطولات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى بداية الموسم، حيث يرتدي أفراده بفخر قمصانهم التي تحمل شعار «طيران الإمارات تميّزٌ دائم Fly Better».

وأضافت تماضر قوتلي بقولها: «نهدف معاً إلى إلهام الشباب في النادي لتحقيق إمكاناتهم الكاملة ودعم رحلتهم، فطيران الإمارات لها باع طويل في رعاية كرة السلة، بدءاً من الاتحادين الإماراتي واللبناني والأندية اللبنانية لكرة السلة، ونحن على استعداد للعمل جنباً إلى جنب مع الفريق ولاعبيه للمساعدة في تعزيز رياضة كرة السلة في المنطقة ودعم الأنشطة الشعبية لتنمية آفاق المواهب الرياضية الشابة».

وتقدّم نديم حكيم، رئيس نادي بيروت لكرة السلة، بالشكر لطيران الامارات، وعلى رأسها سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الامارات والمجموعة. كما شكر كل من أسهم في هذا الإنجاز، وقال: «رعاية طيران الإمارات لنادي بيروت تعني لنا الكثير قبل أي هدف آخر، وما دخول النادي اللائحة التي تضم عالم الكبار سوى دليل على صدق أهدافنا الأساسية، التي تتمثّل برد الجميل للمجتمع وتبني المواهب من كافة الفئات العمرية».

وتحصل طيران الإمارات بموجب الاتفاقية على العديد من حقوق الرعاية، بما في ذلك وضع شعارها على قمصان اللاعبين، والعلامة التجارية الرقمية والثابتة في الملعب في جميع مباريات الرجال والسيدات، والتغطية التلفزيونية والبث الرقمي، وحقوق تفعيل وسائل التواصل الاجتماعي على منصات النادي، ومقابلات اللاعبين، بالإضافة إلى تخصيص تذاكر لكل مباراة.

ويشارك النادي في العديد من الدوريات والبطولات المحلية والإقليمية، حيث يلعب فريق الرجال في الدوري اللبناني لكرة السلة، وكأس لبنان، والبطولة العربية، وبطولة دبي الدولية، وفاز مؤخراً ببطولة الدوري اللبناني للرجال، وتوج بطلاً لكأس لبنان. وكان فريق النادي للسيدات، تُوّج بلقب البطولة العربية الـ 23 لأندية السيدات، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.

وتدعم طيران الإمارات فرق تحت 18 عاماً والأكاديمية، وذلك لمساعدة النادي على تنشئة جيل جديد من اللاعبين، وإثراء المواهب من مختلف الفئات في لبنان.