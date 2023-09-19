شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو| رونالدو يحقق أمنية «طفل إيران الباكي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حلم طفل إيراني بلقائه خلال وجود النصر السعودي بطهران استعداداً لمواجهة بيرسيبوليس في دوري أبطال آسيا، بعد أن أثار «طفل إيران الباكي» الكثير من التفاعل.

وكان الطفل قد ظهر في مقطع فيديو، وهو يذرف الدموع، قائلاً: «منزلنا قريب، لكننا حجزنا في الفندق للقاء رونالدو.. وكل الأطفال كانوا يبكون لأنهم لا يسمحون لنا برؤيته».

وأضاف: «هل يختلف صاحب الفندق عنا؟ إنه بشر، ونحن أيضاً نريد أن نرى رونالدو، أنا من مشجعي نادي الاستقلال، ومع ذلك أريد أن يفوز نادي النصر».

من جانبه، نشر نادي النصر مقطع فيديو يُظهر رونالدو وهو يستقبل الطفل الإيراني صاحب الفيديو الشهير في غرفته، قبل أن يهديه قميصاً يحمل توقيعه.

وعلّق النادي السعودي عبر حسابه على إكس: «كرة القدم ليست مجرد لعبة.. هي أكبر من ذلك بكثير.. النصر السعودي ونجمه رونالدو يجسدان ذلك».

وكان لاعبو النصر قد وصلوا إلى طهران وسط حراسة أمنية شديدة من «وحدة النخبة» المخصصة لتأمين الزيارات الرئاسية، حيث يُعد حضور نجم من طراز رونالدو نادراً.

وعلقت لافتات عملاقة على جسور العاصمة تحمل صور أفضل لاعب في العالم 5 مرات، كتب عليها «أهلاً وسهلاً». وهرعت الجماهير لمحاولة إلقاء نظرة على رونالدو.

وبحسب صور نشرتها قناة «برس تي في»، شوهد رونالدو يتسلم سجادتين إيرانيتين من النوع الفاخر من قبل رئيس نادي بيرسيبوليس.