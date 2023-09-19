شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يتعاقد مع ثنائى حراسة مرمى جديدين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد نادي فاركو مع الثنائي فارس السيد وكريم نبيل، لتدعيم مركز حراسة المرمى بصفوف الفريق الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي برونو روماو.

كانت آخر محطات الحراس الشباب "فارس السيد" الاتحاد السكندري و"كريم نبيل" الجونة.

وتعد صفقة الحراس الجدد هي السادسة والسابعة لفاركو خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد كل من "صلاح باشا، موسيس توراي، محمود البدري، محمد بانجورا ومحمد فخري.

وسبق وتعاقد فاركو مع محمود البدري، مدافع نادي سيراميكا كليوباترا، لتدعيم صفوف الفريق الموسم المقبل بالدوري المصري، بقيادة المدير الفني البرتغالي برونو روماو. وتعد صفقة المدافع محمود البدري هي الثالثة لفاركو بالانتقالات الصيفية، بعد الجناح السيراليوني موسيس توراي والمهاجم صلاح باشا.