شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبحث عن 10 ملايين جنيه لتسديد مقدم عقود اللاعبين للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، جهوده لتوفير 10 مليون جنيه قيمة مقدم عقود اللاعبين عن الموسم الجديد بنسبة 25 % لكل لاعب بعدما انتهى المجلس من صرف مستحقات الموسم الماضى لكل اللاعبين.

وكان الإسماعيلى قد استغل أموال صفقة انتقال باهر المحمدى قائد الدراويش السابق للمصري البورسعيدى، والمقدرة بـ 20 مليون جنيه، لتسديد مستحقات بعض اللاعبين على دفعات.

ويرغب مجلس الإسماعيلى في فرض أجواء الاستقرار والتركيز على جنبات الفريق الأصفر لتحقيق رغبات الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويستعد الإسماعيلى لافتتاح مشواره بالنسخة الجديدة لبطولة الدوري المصري بمواجهة زد الصاعد حديثاً لدوري الأضواء والشهرة والمقرر لها الرابعة مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري.