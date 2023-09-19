شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب على ماهر أمام الأهلى قبل مباراة الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلعب الأهلي مع المصري البورسعيدي بقيادة على ماهر فى السابعة مساء اليوم الثلاثاء، على استاد برج العرب ضمن مباريات الجولة الأولى للمسابقة المحلية.

وتتميز مواجهات النادي الأهلي وفرق علي ماهر بالندية والإثارة، حيث سبق وواجه علي ماهر النادي الأهلي في 12 مباراة خلال قيادته لـ 4 أندية مختلفة، وجاءت نتائجه أمام الأهلي كالتالي:

واجه علي ماهر الأهلي في: 12 مباريات

فاز علي ماهر في: مباراة واحدة بربع نهائي كأس مصر

تلقى علي ماهر الهزيمة في: 8 مباريات

تعادل على ماهر فى 3 مواجهات

مع المصري



ـ الدور الثاني الموسم الماضي: الهزيمة من الأهلي 4/2

ـ الدور الأول الموسم الماضي: الهزيمة من الأهلي 2/1

مع إنبي



ـ الدور الثاني موسم 2018/2019: الهزيمة من الأهلي 2/0

ـ الدور الأول موسم 2018/2019: الهزيمة من الأهلي 2/1

مع الأسيوطي



ـ ربع نهائي كأس مصر موسم 2017/2018: فاز على الأهلي 1/0

ـ الدور الثاني موسم 2017/2018: الهزيمة من الأهلي 1/0

ـ الدور الأول موسم 2017/2018: الهزيمة من الأهلي 1/0

مع فيوتشر



- الدور الاول لدوري الموسم قبل الماضى: التعادل 1/1 مع الاهلى

- الدور الثانى لدورى الموسم قبل الماضى: الاهلى 4/ 0 فيوتشر

- الدور الأول لدوري للموسم الماضى: التعادل 1/1 مع الاهلى

- الدور الثانى لدورى للموسم الماضى: الأهلى 0/ 0 فيوتشر

- مع المصري

- ربع نهائي كأس مصر 2023: خسر 2-1 من الاهلى