شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري المصري.. باسم مرسى يقود هجوم الإسماعيلى أمام زد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلى، عن تشكيل الدرويش استعدادا لمواجهة زد، في المباراة التي ستنطلق بعد قليل، في إطار منافسات الجولة الأولى من الدورى المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الإسماعيلى كالتالى..

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: محمد هاشم، محمد عمار، أحمد محسن، إياد العسقلانى

الوسط: محمد حسن، عماد حمدي، نادر فرج، عمر الساعي، عبد الرحمن مجدي

البدلاء: محمد فوزي، عصام صبحي، محمد نصر، محمد دسوقي، محمد مخلوف، مروان حمدي، محمد عبد السميع، الشبراوي، ياو أنور.

ويراهن الإسماعيلي الذى حرمه إيقاف القيد من صم لاعبين جدد، على خبرات لاعبيه ومدربه الجديد إيهاب جلال، بعدما أنهى الجهاز الاداري اجراءات قيد وتسجيل القائمة النهائية للفريق، وذلك بعد أن نجح المهندس نصر أبو الحسن رئيس مجلس الإدارة في تسوية وجدولة مديونية اتحاد الكرة لدى النادي الإسماعيلي وذلك خلال الجلسة التى جمعته مع جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ومجلس إدارة الاتحاد الثلاثاء الماضي.

وأصبح عماد حمدى، لاعب خط وسط النادى الاسماعيلى، هو قائد الدراويش بداية من الموسم الجديد، عقب رحيل الثنائى عمر الوحش للاتحاد السكندري، وباهر المحمدى للمصري البورسعيدى، في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، وأصبح ترتيب كباتن الإسماعيلى كالتالى: عماد حمدى، ثم محمد هاشم ثم عبد الرحمن مجدى ثم محمد فوزى وفقاً للأقدمية.