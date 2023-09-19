شكرا لقرائتكم خبر عن شادى حسين وزيكو يقودان هجوم زد أمام الإسماعيلى.. وعلى لطفى حارسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجدى عبد العاطى المدير لفنى لفريق زد، عن تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة الإسماعيلى، في المباراة التي ستنطلق بعد قليل، في إطار منافسات الجولة الأولى من الدورى المصري الممتاز.

وجاء تشكيل زد لمواجهة الإسماعيلى كالتالى..

حراسة المرمى: على لطفى

الدفاع: محمد سمير، محمد إسماعيل، على جمال، محمد أشرف

الوسط: بيتر، مصطفى عيسى، أحمد قطة، عبد الله مجدى، مصطفى زيكو

الهجوم: شادى حسين

بينما جاء تشكيل الإسماعيلى كالتالى..

حارس مرمى: أحمد عادل

الدفاع: أحمد محسن، محمد عمار، محمد هاشم، إياد العسقلاني.

الوسط: محمد حسن، عماد حمدي، نادر فرج، عمر الساعي، عبد الرحمن مجدي

الهجوم: باسم مرسي

البدلاء: محمد فوزي، عصام صبحي، محمد نصر، محمد دسوقي، محمد مخلوف، مروان حمدي، محمد عبد السميع، الشبراوي، ياو أنور.

ويراهن الإسماعيلي الذى حرمه إيقاف القيد من صم لاعبين جدد، على خبرات لاعبيه ومدربه الجديد إيهاب جلال، بعدما أنهى الجهاز الاداري اجراءات قيد وتسجيل القائمة النهائية للفريق، وذلك بعد أن نجح المهندس نصر أبو الحسن رئيس مجلس الإدارة في تسوية وجدولة مديونية اتحاد الكرة لدى النادي الإسماعيلي وذلك خلال الجلسة التى جمعته مع جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ومجلس إدارة الاتحاد الثلاثاء الماضي.

وأصبح عماد حمدى، لاعب خط وسط النادى الاسماعيلى، هو قائد الدراويش بداية من الموسم الجديد، عقب رحيل الثنائى عمر الوحش للاتحاد السكندري، وباهر المحمدى للمصري البورسعيدى، في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، وأصبح ترتيب كباتن الإسماعيلى كالتالى: عماد حمدى، ثم محمد هاشم ثم عبد الرحمن مجدى ثم محمد فوزى وفقاً للأقدمية.