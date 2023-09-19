عامر حسين: واثق من انتهاء الدوري في 30 يوليو.. وسر وراء عدم تغيير نظام البطولة

الشارقة - اميمة ياسر - أكد عامر حسين المشرف العام على لجنة المسابقات على ثقته في انتهاء مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد "2023-2024" يوم 30 يوليو من العام المقبل رغم جدول الموسم المُزدحم بالعديد من البطولات.

وانطلق قطار الدوري الممتاز، أمس الإثنين، بفوز طلائع الجيش على البنك الأهلي بهدفين دون رد.

وقال حسين في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "ETC"وفقا لموقع يالاكورة : "الأندية رفضت تغيير نظام الدوري هذا الموسم، والأمور التسويقية والمتعلقة بالرعاية كانت سببا وراء مطالبتهم بذلك".

وأضاف: "كنت مؤيد لتغيير نظام الدوري هذا الموسم ولكن كرة القدم لها جوانب آخرى، والاتحادين الدولي والإفريقي قاما بزيادة عدد البطولات بحثًا عن الجوانب التسويقية ومزيد من المداخيل المالية".

وعن موعد نهاية الدوري الممتاز، أصر المشرف العام على لجنة المسابقات على أن المسابقة المحلية ستنتهي في 30 يوليو.

واستكمل: "لن أتراجع عن كلامي بأن الدوري سينتهي يوم 30 يوليو 2024، وأثق في ذلك ومستعد للمحاسبة".

وواصل: "تعودت أن الناس تُحاسبني حتى بدون أخطاء، هناك من يحملني خسارة مباراة بسبب جدول المسابقات".

وتابع: "في أخر عشر سنوات مررنا بأحداث صعبة مثل أحداث يناير وبورسعيد والدفاع الجوي وجائحة كورونا، وموقفنا الآن أفضل مما سبق وأثق في نهاية الدوري في الموعد المحدد له".