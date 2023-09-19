تشكيل الأهلي المتوقع أمام المصري في انطلاقة الدوري..الظهور الأول لموديست

الشارقة - اميمة ياسر - استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة المصري البورسعيدي في مستهل مشوار الدوري الممتاز للموسم الجديد 2023-2024.

ويبدأ الأهلي في السابعة مساء اليوم الثلاثاء رحلة الدفاع عن لقب الدوري الممتاز عندما يواجه فريق المصري على استاد برج العرب في الجولة الأولى من المسابقة المحلية.

ويشهد تشكيل الأهلي أمام المصري الظهور الأول للمهاجم الجديد أنتوني موديست، كما سيتم الدفع باللاعب الجنوب أفريقي بيرسي تاو من البداية بعدما كان احتياطيًا في لقاء السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي مباراة المصري بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول

خط الوسط: أليو ديانج، إمام عاشور، مروان عطية

خط الهجوم: بيرسي تاو، رضا سليم، أنتوني موديست