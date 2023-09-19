شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الاستقبال الحاشد في إيران..الأنظار تتجه إلى النصر ورونالدو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

تتجه الأنظار الثلاثاء إلى ملعب آزادي في العاصمة الإيرانية طهران حيث يستضيف فريق برسبوليس نظيره النصر السعودي عند العاشرة بتوقيت الإمارات ضمن مباريات المجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا «مرحلة المجموعات».

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وقدمت المباراة نفسها من خلال الاستقبال الجماهيري الحاشد لفريق النصر الذي وصل طهران الاثنين،حيث واجهت الحافلة المقلة لكريستيانو رونالدو ورفاقه صعوبة حتى وصلت مقر الإقامة بسبب تجمع المئات المشجعين من الذين يريدون توثيق اللحظة التاريخية بوصول رونالدو ورفاقه والتقاط الصور.

ولم يتمكن النصر من أداء التدريب الأخير على ملعب المباراة خشية الزحام الذي احتشد حول الفندق وفي ملعب آزادي الذي سيحتضن اللقاء بدون حضور الجمهور نتيجة لتطبيق عقوبة انضباطية بحق الفريق المستضيف.

ويسعى النصر للعودة بالنقاط الثلاث وتتويج عروضه الأخيرة في الدوري السعودي في ظل المنظومة الجيدة من اللاعبين تخت قيادة المدرب البرتغالي كاسترو والذي قرر الاستعانة بالخماسي الأجنبي الإسباني لابورت،والكرواتي بروزفيتش،والبرتغالي رونالدو والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي تاليسكا.

ويلتقي الفريقان للمرة الخامسة في دوري أبطال آسيا بعد أربع مواجهات سابقة في البطولة تقاسم خلالها الفريقان الفوز بواقع مرتين.

وهناك مباراة خاصة منتظرة بين رونالدو وحارس برسبوليس رضا بيراوند في حالة تعافى الأخير من إصابته وشارك،وذلك على ذكريات تصدي الأخير لركلة جزاء نفذها "الدون" في لقاء منتخب البرتغال وإيران في مونديال روسيا 2018.

من جانبه يحل الفيحاء رابع الفرق السعودية المشاركة في هذه النسخة ضيفاً على آهال التركمانستاني عند الثامنة بتوقيت الإمارات.

وكان اتحاد جدة قد افتتح مشوار الأندية السعودية بفوز عريض على أجمك الأوزبكي 3-0 على الرغم من غياب الفرنسي كريم بنزيمة،ونجا الهلال من الخسارة أمام ضيفه الأوزبكي نافباخور حين لحق بالتعادل 1-1 في الدقيقة 90+10 بواسطة المدافع علي البليهي.