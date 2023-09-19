شكرا لقرائتكم خبر عن موديست يقود هجوم الأهلي المصري في افتتاح مشواره بالدوري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يقود الفرنسي أنطوني موديست، هجوم فريق الأهلي المصري، في أول ظهور له عقب انضمامه للفريق، خلال المواجهة المرتقبة أمام المصري البورسعيدي، في الجولة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الجديد.

يأتي اللقاء الذي يلعب في الساعة الثامنة مساء الثلاثاء، باستاد برج العرب، في بداية رحلة دفاع الأهلي عن درع الدوري، والذي توج به الموسم الماضي، حيث يرغب الفريق الأحمر في المنافسة على الاحتفاظ باللقب وتحقيق الدرع رقم 44 في تاريخه.

كما يأمل الأهلي أن يمحو أحزان خسارة لقب كأس السوبر الإفريقي على يد اتحاد العاصمة الجزائري، بالفوز على المصري البورسعيدي في المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

ويغيب عن الأهلي خلال المباراة مهاجماه محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات للإيقاف، بجانب الشكوك حول لحاق عمرو السولية ومحمود متولي وكريم نيدفيد وخالد عبد الفتاح؛ بسبب الإصابة.

ويعول كولر أيضاً على الثنائي المنضم حديثاً رضا سليم وإمام عاشور، بجانب موديست، بالإضافة إلى نجوم الفريق بيرسي تاو، وديانج، ومروان عطية.

ومن المتوقع أن يدخل الأهلي مباراة المصري بتشكيل يضم محمد الشناوي في حراسة المرمى، ومحمد هاني، وياسر إبراهيم، ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في خط الدفاع.

بينما يتواجد في خط الوسط كل من مروان عطية، وأليو ديانج وإمام عاشور، وفي الهجوم بيرسي تاو، ورضا سليم وأنطوني موديست.