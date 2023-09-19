شكرا لقرائتكم خبر عن دبا الحصن الثالث بجائزة صيف الشارقة الرياضي «عطلتنا غير» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق نادي دبا الحصن نجاحاً لافتاً باحتضان أبناء الوطن خلال فعالياته الصيفية بحصوله على المركز الثالث في فئة الأندية الرياضية ضمن حفل جائزة صيف الشارقة الرياضي «عطلتنا غير»، وجاء ذلك بعد أن نظم مجموعة ثرية من فعاليات البرنامج الصيفي الذي استمر من 10 يوليو إلى 3 أغسطس 2023، وخصصها للذكور.

وتميز هذا البرنامج الصيفي بمشاركة كبيرة من قبل المواطنين والمقيمين على حد سواء، حيث شهدت الفعاليات مشاركة إجمالية بلغت 2815 مشاركاً خلال مدة 16 يوماً، وحقق البرنامج متوسط مشاركة للمواطنين بنسبة 74%، مع متوسط نسبة رضا المشاركين عن الفعاليات والأنشطة وصل إلى 93 %.

وتعاون نادي دبا الحصن مع مجموعة من المؤسسات والجهات في المجتمع، حيث تم تحقيق 10 شراكات مجتمعية ناجحة، ويشار إلى أن النادي شارك في المسابقات المجمعة للأندية، بما في ذلك مسابقات البلايستيشن والألعاب التراثية والمهرجان المائي.

ونال النادي التكريم في حفل نظمه مجلس الشارقة الرياضي مؤخراً بحضور عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعبدالملك جاني، نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، حيث تسلّم الجائزة الدكتور محمد أحمد المطوع الهنداسي، رئيس مجلس إدارة نادي دبا الحصن، ورافقه نائب رئيس اللجنة الثقافية أحمد القصيب النقبي.

وقال رئيس مجلس إدارة نادي دبا الحصن: «هذا الإنجاز يعكس التفاني والعمل الجاد لجميع من ساهموا في إنجاح برنامج الصيف، ونحن فخورون بمشاركة مجتمعنا، والشراكات القيمة التي تم تطويرها مع المؤسسات المحلية. سنواصل التفكير في كيفية تعزيز هذه الفعاليات وتقديم المزيد من الفرص للشباب والمجتمع في المستقبل».