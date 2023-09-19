شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة لريال مدريد قبل مواجهة يونيون برلين في أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد نظيره يونيون برلين غدًا الأربعاء ضمن مباريات دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة بين ناديي ريال مدريد ويونيون برلين على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في تمام الثامنة إلا ربع مساء، بعد أن أوقعت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا الملكي في الموسم الحالي 2023-2024، مع كل من نابولي وسبورتينج براجا ويونيون برلين.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية، عن غياب الدولي الإسباني داني كارفاخال، لاعب الفريق الملكي، عن مباراة يونيون برلين في دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري 2023-2024.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "ماركا "الإسبانية، فإن داني كارفاخال، مدافع ريال مدريد، تغيب عن التدريبات الجماعية ظهر اليوم الثلاثاء، بسبب تعرضه لإصابة عضلية في الساق اليمني، وهو ما يؤكد غيابه عن مباراة الغد أمام يونيون برلين في دوري أبطال أوروبا.

واضافت الصحيفة، أن غياب كارفخال سيمتد حتي الديربي أمام أتلتيكو مدريد يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم، بالإضافة إلي مباراة لاس بالماس وقد يعود أمام جيرونا في الجولة الثامنة من مسابقة الليجا.

ريال مدريد يتصدر الدوري الاسباني

ويواصل ريال مدريد تربعه على عرش صدارة جدول ترتيب لدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، بفارق نقطتين عن الوصيف برشلونة الغريم التقليدي.