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فاركو يتعاقد مع ثنائي حراس مرمى جديد

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محمد اسماعيل - القاهرة - واصل مجلس إدارة نادي فاركو برئاسة عز الدين ياشار، تدعيم صفوف الفريق، بصفقات جديدة، استعدادا لبطولة الممتاز.

ونجح نادي فاركو في التعاقد مع الثنائي فارس السيد وكريم نبيل، لتدعيم مركز حراسة المرمى بصفوف الفريق الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي برونو روماو.

كانت ٱخر محطات الحراس الشباب "فارس السيد" الاتحاد السكندري و"كريم نبيل" الجونة.

وتعد صفقة الحراس الجدد هي السادسة والسابعة لفاركو خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد كل من "صلاح باشا، موسيس توراي، محمود البدري، محمد بانجورا ومحمد فخري.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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