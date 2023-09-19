فاركو يتعاقد مع ثنائي حراس مرمى جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - واصل مجلس إدارة نادي فاركو برئاسة عز الدين ياشار، تدعيم صفوف الفريق، بصفقات جديدة، استعدادا لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ونجح نادي فاركو في التعاقد مع الثنائي فارس السيد وكريم نبيل، لتدعيم مركز حراسة المرمى بصفوف الفريق الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي برونو روماو.

كانت ٱخر محطات الحراس الشباب "فارس السيد" الاتحاد السكندري و"كريم نبيل" الجونة.

وتعد صفقة الحراس الجدد هي السادسة والسابعة لفاركو خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد كل من "صلاح باشا، موسيس توراي، محمود البدري، محمد بانجورا ومحمد فخري.