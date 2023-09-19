قبل مواجهة بيراميدز.. جلسة تصوير للاعبي الزمالك بقميص الموسم الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - خضع لاعبو الفريق الأول لنادي الزمالك، لجلسة تصوير منذ قليل، داخل مقر النادي بميت عقبة، قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويستعد فريق الزمالك، لمواجهة بيراميدز، بعد غدا الخميس، في افتتاح مبارياته ببطولة الدوري المصري الممتاز على ملعب الدفاع الجوي.

وعلم موقع "الخليج 365"، أن لاعبي الزمالك، قامو بجلسة تصوير، داخل الصالة المغطاة بالنادي، بالقميص الخاص بالموسم الجديد.

وأوضح المصدر، أن لاعبي الزمالك خاضوا التدريبات صباح اليوم في النادي، وبعدها تم الحضور لجلسة التصوير.

وكان نادي الزمالك، خسر يوم السبت الماضي، أمام أرتا سولار الجيبوتي، بهدفين دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما في ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.