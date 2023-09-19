كارلوس أوسوريو: اللاعبون في مصر يسهرون ولا تستغل إمكانياتهم لهذه الأسباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند عواد:

أكد أوسوريو المدير الفني للزمالك سعادته بتدريب الفريق وتحدث عن مستقبله في منطقة الشرق الأوسط وتولي قيادة المنتخبات الوطنية.

قال أوسوريو في حوار مع صحيفة ماركا الإسبانية: "توليت تدريب الزمالك وهو في المركز التاسع بالدوري، وانتهينا في المركز الثالث ثم صعدنا إلى الكونفدرالية الإفريقية، توجد إمكانيات كبيرة في مصر، لكن لأسباب ثقافية ودينية، لا يتم استغلال لاعب كرة القدم المصري".

تابع: " تختلف الأجواء في مصر كثيرًا عن أوروبا أو أمريكا الجنوبية، حيث في أوروبا يذهب اللاعب للنوم في الساعة 10:00 مساءً أو 11:00 مساءً ويستيقظ في الساعة 7:00 صباحًا أو 8:00 صباحًا، لكن في مصر لا يحدث هذا بسبب مشكلة ثقافية، فيظلون يتحدثون أو يتواصلون اجتماعيًا، لذلك لا يحصلون على راحة جيدة، إنه أمر سلبي، لكنه نموذج لثقافتهم وأنا أحترمه".

أضاف: "كان تدريب الزمالك تحديًا كبيرًا لأننا لم نحصل على الفترة الرياضية والبدنية الكاملة مع الفريق، الآن سعيد بتواجدي في الزمالك، فهو أحد عظماء أفريقيا، لهذا لا أبحث عن تدريب نادي آخر في مصر وأفريقيا".

اختتم: "لدي قابلية على استكشاف تجربة جديدة في الشرق الأوسط، حيث تدريب منتخب يمنحني فرصة للذهاب إلى كأس العالم مرة أخرى".

يذكر أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو قاد منتخب المكسيك في كأس العالم 2018 وتمكن من تحقيق الفوز على منتخب ألمانيا في دور المجموعات وتأهل إلى دور الـ16.