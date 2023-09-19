وكيله يوضح.. حقيقة اتهام أوسوريو للاعبين بشرب "الشيشة"

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث محمد حبشي، وكيل أعمال المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لنادي الزمالك، عن التصريحات المثيرة التي أدلى بها المدرب لصحيفة ماركا الإسبانية في الساعات الماضية.

وقال "حبشي" في تصريحات إذاعية لبرنامج كورة في ال90: "صحيفة ماركا قامت بتعديل الجزء الخاص بأن المدرب اتهم اللاعب المصري بشرب الشيشة، لأنها قامت بنشره بشكل خاطئ".

وتابع: "أوسوريو كان يتحدث بشكل عام عن الشعب المصري وطبيعته، وأنه يحب السهر لأوقات متأخرة بما فيهم اللاعب المصري أيضا".

أوضح: "أوسوريو يريد النجاح مع نادي الزمالك وتحقيق تاريخ جديد خلال الفترة المقبلة، لكن الوضع الغير مستقر في النادي حاليا لا يساعده".

وأضاف وكيل أوسوريو: "هناك تطور للاعبي الزمالك في الفترة الأخيرة مع المدرب الكولومبي واضح جدا، وهذا ظهر في البطولة العربية".