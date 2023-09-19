شكرا لقرائتكم خبر عن شكوك حول لحاق أوفا بمباراة إنبى والداخلية بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحوم الشكوك حول لحاق أحمد أمين "أوفا" مهاجم إنبى بمباراة الداخلية المقرر لها غداً الأربعاء على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويعانى أحمد أمين أوفا من إصابة عضلية يخضع بسببها لبرنامج تأهيلى مخصص له من قبل الجهاز الفني للفريق البترولى،حيث لم يتحدد موقف اللاعب بشكل نهائي من مواجهة الداخلية وإن كان الأقرب غيابه عن المباراة.

فى سياق مختلف قال أيمن الشريعى رئيس نادى إنبى إنه نجح فى التعاقد مع زياد طارق لاعب الأهلى لمدة 3 سنوات قبل غلق باب القيد الصيفى.

وأكد أيمن الشريعى، أنه بذل جهدا كبيرا من أجل حل أزمة القيد، خلال الأيام الماضية من أجل الحصول على احتياجات الفريق وتلبية رغبات الجهاز الفنى.

وأضح رئيس نادى إنبى أن فتح باب القيد وإسدال الستار على الأزمة كان مخطط له من البداية، ولكن أجل الإعلان لهذا التوقيت من أجل الحصول على احتياجاته وتلبية رغبات الجهاز الفنى للفريق بقيادة تامر مصطفى.

فى سياق متصل أكد رئيس نادى إنبى إنهاء أزمة القيد رسمياً، بعد الوصول إلى اتفاق يرضى جميع الأطراف مع التونسى زياد بو غطاس لاعب الفريق السابق، بشأن مستحقاته المالية.

وقال الشريعى، إنه تواصل على مدار اليومين الماضيين مع اللاعب ومحاميه، من أجل إنهاء أزمة مستحقاته المالية،حتى نجح فى التوصل إلى اتفاق نهائى وتسوية المستحقات.