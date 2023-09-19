شكرا لقرائتكم خبر عن غيابات الأهلى أمام المصرى البورسعيدى فى الدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، الثلاثاء، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الاهلى مع المصري البورسعيدى باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز، وهو ما نلقى عليه الضوء فى السطور التالية..

س: ماهى قائمة الأهلي لمواجهة المصري؟

ج: تضم قائمة الاهلى لمواجهة المصري كل من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني وكريم فؤاد وكريم الدبيس ومحمد عبد المنعم.

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور وأحمد نبيل "كوكا" ورضا سليم ومحمد مجدي "أفشة" وطاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: بيرسي تاو وأنتوني موديست.

س: ماهى غيابات الاهلى أمام المصري البورسعيدى بالدوري الليلة ؟

ج: يغيب 10 لاعبين عن قائمة الأهلي لمواجهة المصري هم: صلاح محسن، محمود عبد المنعم "كهربا" وحسين الشحات للإيقاف، ومحمود متولي، كريم نيدفيد وأكرم توفيق وعمرو السولية وحمزة علاء وخالد عبد الفتاح للإصابة ومحمد الضاوى كريستو لأسباب فنية.

س: من يدير مباراة الاهلى والمصري تحكيمياً ؟

ج: يدير مباراة الأهلي والمصري محمد عادل كحكم ساحة ويعاونه الثنائي محمود أبو الرجال وسامي هلهل، في حين يتواجد جلال أحمد حكمًا رابعًا.

ويدير طارق مجدي تقنية الفيديو ويعاونه محمد علاء هاشم.

س: ماهو التشكيل المتوقع للأهلى أمام المصري ؟

ج: ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام المصري البورسعيدى مكون من :

حراسة المرمى : محمد الشناوى

خط الدفاع: محمد عبد المنعم وعلي معلول ومحمد هاني وياسر إبراهيم.

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور وبيرسي تاو ورضا سليم.

خط الهجوم: أنتوني موديست

س: ماذا يحتاج الأهلى من مواجهة المصري ؟

ج: يطمح الأهلي لتحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل مصالحة الجماهير الغاضبة بسبب خسارة لقب السوبر الأفريقي، أمام اتحاد العاصمة الجزائري، في بداية رحلة الدفاع عن الدرع، والذي توج به الموسم الماضي، حيث يرغب الفريق الأحمر في المنافسة على الاحتفاظ باللقب وتحقيق الدرع رقم 44 فى تاريخه.