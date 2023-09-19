شكرا لقرائتكم خبر عن بسيونى يبدأ خطة تجهيز دقدوق وعمرو طارق وحمدى زكى لمباراة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش تجهيز الثلاثى محمد حمدى زكى وعمرو طارق والتونسى حسام بن دقدوق لاعبو الفريق لمواجهة انبى المقرر لها الاربعاء 27 سبتمبر الجاري على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري.

وسجل الثلاثى غياباً عن مباراة الطلائع والبنك الاهلى فى إفتتاحية الدوري بسبب عدم الجاهزية الفنية حيث تعاقد الطلائع مع محمد حمدى زكى وعمرو طارق وحسام بن دقدوق فى الايام الاخيرة قبل إغلاق باب القيد الصيفى الامر الذى منع الجهاز الفنى من تجهيزهم بشكل يمسح بتواجدهم فى أول مباراة للفريق بالدوري.

نجح فريق طلائع الجيش في تحقيق الفوز على حساب البنك الأهلي بهدفين دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الافتتاحية بطولة الدوري المصري الممتاز على ملعب جهاز الرياضة.

أحرز أهداف المباراة لفريق طلائع الجيش يسري وحيد برأسية قوية في الدقيقة 62 من زمن المباراة، وعبدالرحمن شيكا في الدقيقة 87.

وبهذه النتيجة تصدر فريق طلائع الجيش الدوري المصري مؤقتا برصيد ثلاثة نقاط، بينما احتل البنك الأهلي المركز الأخير بدون نقاط وتلقيه هدفين في مرماه.

تعاقد طلائع الجيش مع 13 صفقة في الميركاتو الصيفى، بعدما ضم التونسي حسام بن دقدوق مدافع الترجي التونسي لمدة موسمين في صفقة انتقال حر كما تم التعاقد مع أحمد الشيخ وحميد ماو من غزل المحلة بشكل رسمي وتعاقد مع الغينى موسى دياورا من البنك الأهلى لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع الثنائى مصطفى الخواجة صانع ألعاب سموحة، وعمر طارق السعيد لاعب وسط الترسانة، كما تم التعاقد مع النيجيري جودوين شيكا اوكوار، مهاجم التعاون الليبي لمدة موسمين في صفقة انتقال حر بجانب استعارة يسري وحيد لاعب الترسانة، بنية البيع، لتدعيم صفوف فريق الكرة بالنادى استعدادا للموسم الجديد، كما نجح الطلائع فى تحويل إعارة أحمد متعب وكريم حلاوة وكريم طارق لشراء نهائى ليستمر اللاعبون فى صفوف الفريق بجانب استعارة محمد حمدى زكي من اسوان لمدة موسم بجانب التعاقد مع عمرو طارق فى صفقة انتقال حر لمدة موسمين.